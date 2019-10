W kadrze wracają do wrześniowej wpadki. "Dobrze, że taka porażka się przytrafiła"

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

08.10 | - Celem jest zdobycie sześciu punktów w dwóch najbliższych kolejkach i przybliżenie się do awansu - powiedział Kamil Grosicki podczas zgrupowania przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną w eliminacjach Euro.

Brzęczek ostrzega przed Łotwą. "Nie można liczyć bramek przed meczem" - Jesteśmy... czytaj dalej » Po czterech kolejkach kwalifikacji mistrzostw Europy Polacy mieli komplet zwycięstw, ale we wrześniu rozczarowali, przegrywając na wyjeździe ze Słowenią 0:2 i remisując u siebie z Austrią 0:0. Taka postawa spotkała się z dużą krytyką.

- W ostatnich tygodniach wylało się sporo hejtu na całą reprezentację. Takie jest życie sportowca, że raz się jest chwalonym, a innym razem krytykowanym. Ja osobiście jestem do tego przyzwyczajony, bo przez trzy czwarte mojej kariery byłem bardzo mocny krytykowany za różnego rodzaju rzeczy. Wydaje mi się, że jestem na tyle mocny mentalnie, iż sobie z tym radzę - przyznał w Rydze Kamil Glik.



- Oczywiście, mamy świadomość, że nasza gra nie była najlepsza w tych dwóch ostatnich spotkaniach. Pewna krytyka być może się należy, ale też duża część tych opinii była mocno przesadzona, wręcz krzywdząca - dodał.

Obrońca umie jednak znaleźć pozytywne strony wrześniowych występów, zwłaszcza porażki ze Słowenią.



- Czasami porażki są bardziej pożyteczne niż zwycięstwa. Wcześniej pojawiały się opinie, że wygramy wszystkie mecze, nie stracimy bramki przez całe eliminacje. Każdy z nas starał się to tonować. I dobrze, że taka porażka w takim momencie też się przytrafiła. Myślę, że każdy po powrocie do domu analizował te mecze i widział, że nie wyglądało to zbyt dobrze. Miejmy nadzieję, że jutro będzie odpowiedź – przyznał.

Styl w parze z wynikiem

Czego oczekuje od siebie i kolegów w czwartkowym meczu w Rydze?



- Przede wszystkim zwycięstwa. Oczywiście chcielibyśmy, żeby nasz styl szedł w parze z wynikiem. Mam nadzieję, że tak będzie. Dla nas najważniejsze, żeby zagrać bardzo dobry mecz i wrócić z trzema punktami. Musimy od początku być skoncentrowani, strzelić jedną, drugą bramkę i później będzie łatwiej, ale najpierw trzeba to zrobić – zakończył Glik.



Polska jest liderem grupy G z 13 punktami. Łotysze nie zdobyli dotychczas żadnego. Początek czwartkowego spotkania o godz. 20.45 (w Rydze 21.45).