Liga Narodów może zmienić format rozgrywek. Skorzysta na tym Polska

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

Robert Lewandowski był zadowolony z wyniku spotkania eliminacji do Euro 2020 z Łotyszami. Kapitan reprezentacji Polski ma też duże nadzieje na poprawę gry w kolejnych meczach. Oto, co powiedział na gorąco po rywalizacji na Stadionie Narodowym.

- Wracam, mam nową motywację po ciężkim okresie. Nie chcę do tego wracać - mówił po wygranym spotkaniu z Łotyszami Michał Pazdan, który wrócił do kadry i od razu do podstawowego składu.

- Nie znam kontraktu zawodników. To jest opinia pana Szczęsnego, do której ma prawo. Patrzę tylko na rozwój i ewentualną przydatność piłkarza do drużyny - tak Jerzy Brzęczek skomentował słowa Macieja Szczęsnego w studiu TVP. Były bramkarz reprezentacji zasugerował, że po rozegraniu przez Recę 5 meczów w kadrze, Wisła Płock dostanie od Atalanty 500 tys. euro.

Ligę Narodów wymyślono po to, żeby ograniczyć nudne mecze towarzyskie. I rzecz jasna, żeby UEFA oraz krajowe federacje mogły dodatkowo zarobić (choćby z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych).



Brzęczek powołał kadrę na czerwcowe mecze. Jest miejsce na trzy powroty i dla kontrowersyjnego ulubieńca trenera Jerzy Brzęczek... czytaj dalej » Pierwsza edycja rozgrywek wystartowała jesienią zeszłego roku. 55 reprezentacji zostało podzielonych na cztery dywizje (brany był po uwagę ranking UEFA). W dywizjach A i B znalazło się po 12 drużyn (podzielonych na cztery trzyzespołowe grupy), w C - 15 (jedna trzyzespołowa, trzy czterozespołowe), w D - 16 (cztery czterozespołowe). Przewidziano spadki i awanse oraz możliwość zakwalifikowania się na Euro 2020 na podstawie wyników w Lidze Narodów.

Polska wciąż w elicie

Kolejna edycja miałaby się odbyć w zmodyfikowanej formule. Plany europejskiej federacji ujawnił Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN.



"National Team Competitions Committee jednogłośnie zaaprobowały dziś zmiany w Lidze Narodów UEFA (zwiększenie grup do 4 zespołów zamiast 3, czyli brak meczów towarzyskich a tylko o punkty w LN). To oznaczałoby, że Polska, Niemcy, Chorwacja, Islandia pozostałyby w Dywizji A. Głosowanie Komitetu Wykonawczego UEFA we wrześniu" - napisał Sawicki w mediach społecznościowych.



Na zmianach skorzystałaby Polska, która utrzymałaby miejsce w Dywizji A. Kadra Jerzego Brzęczka została zdegradowana po zajęciu ostatniego miejsca w grupie 3 z Portugalią i Włochami.



Do Dywizji B nie spadłyby też Niemcy, Chorwaci oraz Islandczycy.



Plan reformy zakłada, że w dywizjach A, B i C zagra po 16 drużyn (cztery czterozespołowe grupy), a w najsłabszej D - siedem (jedna czterozespołowa, jedna trzyzespołowa).



Ostateczną decyzję podejmie we wrześniu Komitet Wykonawczy UEFA.