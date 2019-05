Lewandowski czeka na wzmocnienia. "Wiem, że coś się wydarzy"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

- W kwestii pozyskania nowych graczy Bayern nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wiem, że coś się wydarzy – powiedział Robert Lewandowski podczas spotkania z mediami w ośrodku treningowych Bayernu przy Säbener Strasse z Monachium.

Od kilku tygodni spekuluje się, że klub z Allianz Arena bardzo chciałby pozyskać reprezentanta Niemiec Leroya Sane. 23-letni napastnik występuje w Manchesterze City i w tym momencie jest wyceniany co najmniej na 100 milionów euro.

- Dobrze byłoby, gdyby trafił do Bayernu. Sane jest zawodnikiem o wspaniałych umiejętnościach i potencjale. Pokazał to wielokrotnie. Tacy piłkarze od pierwszego dnia mogą zmienić zespół i poprawić jego grę. Jestem pewny, że w kwestii transferów Bayern będzie jeszcze aktywny. Potrzebujemy dodatkowej jakości, aby zrobić krok do przodu. W naszym zespole nikt nie dostaje więcej czasu. Trzeba od razu prezentować się z jak najlepszej strony - dodał Lewandowski.

Potrzeba piłkarzy ofensywnych

Niemieckie media: Guardiola zgodził się na transfer Sane do Bayernu Menedżer... czytaj dalej » Jak na razie do klubu ze stolicy Bawarii trafili prawy obrońca Benjamin Pavard z VfB Stuttgart oraz grający dotychczas na pozycji stopera w Atletico Madryt Lucas Hernandez. Łącznie ci dwaj piłkarze kosztowali około 115 milionów euro.

Kibice liczą jednak na większą aktywność transferową zwłaszcza w kontekście zawodników ofensywnych. W drużyny odeszli doświadczeni skrzydłowi: Holender Arjen Robben oraz Francuz Franck Ribery. Niedługo Monachium opuści też pomocnik James Rodriguez, który po wypożyczeniu wróci do Realu Madryt.

Jeszcze szansa na puchar

W sobotę - w Berlinie - Bayern zmierzy się z RB Lipsk w finale Pucharu Niemiec. - Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Chcemy zdobyć puchar – dodawał Lewandowski.

