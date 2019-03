"Lewandowski bardziej gra głową, Piątek bardziej na żywioł"

Wyszarpane trzy punkty w Austrii. Polacy rozpoczęli marsz do Euro Polska - Austria... czytaj dalej » W czwartek Piątek przegrał rywalizację o miejsce w pierwszym składzie z Robertem Lewandowskim i Arkadiuszem Milikiem i pojawił się na boisku dopiero w 59. minucie. Wystarczyło jednak 10 minut, by napastnik Milanu znakomicie odnalazł się w polu karnym gospodarzy i główką z najbliższej odległości zapewnił Biało-Czerwonym zwycięstwo 1:0 w pierwszym meczu eliminacji Euro 2020.

Dobrana z nich para

- Ja bym go wystawił od początku. Bardziej by odciążył Lewandowskiego - przekonuje Chałaśkiewicz. - Przez te pół godziny pokazali, że lubią ze sobą grać. Dobrana z nich para napastników. "Lewy" jest lepszy w utrzymaniu piłki, rozegraniu, natomiast Krzysiek jest typowym egzekutorem - podkreśla były piłkarz m.in. Hansy Rostock.

Piątek robi furorę we Włoszech, w pół roku za 35 mln euro zdążył już zamienić Genoę na Milan, a coraz bardziej przydaje się też w reprezentacji. W trzech meczach strzelił już dwa gole, choć w czwartek jednej stuprocentowej sytuacji nie wykorzystał. Przy stanie 1:0 po wyłożeniu piłki przez Lewandowskiego strzelił mocno obok słupka. Do gola zamykającego spotkanie zabrakło pół metra.

Piątkowi brakuje umiejętności

- Brakuje mu jeszcze trochę umiejętności i ogrania. Takiego szukania sytuacji. Piątek nie odpuszcza żadnej piłki, a czasami warto się wycofać, zmusić obrońcę do błędu - radzi Chałaśkiewicz.

- Lewandowski bardziej gra głową i umiejętnościami, tymczasem Piątek bardziej na żywioł. Ale to nie jest zarzut. Taki jego urok. Piłka go szuka. Znalazł się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Czasami tak jest z napastnikami, że jak jesteś w gazie, to gdziekolwiek się pojawisz, to tam spada piłka. Nieraz mocno pracujesz na to, żeby dojść do sytuacji, ale brakuje szczęścia. Same umiejętności nie zawsze wystarczą - podkreśla były piłkarz między innymi niemieckiej ekstraklasy.

- Piątkowi czasami brakuje trochę spokoju, jak w tej sytuacji. Ale to jeszcze młody chłopak. Nabierze doświadczenia, będzie się rozwijał. Najważniejsze, że strzelił bramkę - podkreśla.

Reprezentacja Polski wygrała pierwszy mecz pod wodzą Jerzego Brzęczka, ale na wyciąganie daleko idących wniosków jest jeszcze za wcześnie.

Mogliśmy zostać ukarani

- Nie ma co oceniać po pierwszym meczu. Z Austriakami była gra do pierwszej bramki. Tak naprawdę zadecydował stały fragment. W 90. minucie mogliśmy zostać ukarani, kiedy nasza defensywa, chwalona przez cały mecz, przysnęła w najważniejszym momencie - zwraca uwagę Chałaśkiewicz.

W grupie G rywalami Biało-Czerwonych są jeszcze Macedonia Północna, Słowenia, Izrael i Łotwa, którą w niedzielę w 2. kolejce eliminacji podejmiemy na Stadionie Narodowym w Warszawie.

- Najważniejsze mecze dopiero przed nami. Teoretycznie ci słabsi mogą nam narobić więcej szkód. Oby to zwycięstwo napędziło następne, a to był pierwszy sygnał, że idziemy w dobrym kierunku - trzyma kciuki komentator Eurosportu.