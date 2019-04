Jak on tego nie trafił? Niesamowite pudło pół metra od bramki

Mocny strzał Emila Forsberga, który wykorzystał nie do końca dobre ustawienie bramakrza i RB Lipsk prowadziłw półfinale DFB Pokal 3:1 z HSV.

Jak on tego nie trafił? Pech RB Lipsk w półfinale Pucharu...

Jak on tego nie trafił? Pech RB Lipsk w półfinale Pucharu Niemiec

Była 16. minuta starcia na Volksparkstadion. Piłkarze z Lipska prowadzili wtedy 1:0 po golu Yussufa Poulsena i sunęli z szybkim atakiem po lewej stronie boiska. W polu karnym piłkę otrzymał strzelec pierwszego gola, ale Duńczyk trafił w słupek. To jednak nie był koniec akcji. Do piłki dopadł Timo Werner, jednak z jego uderzeniem poradził sobie bramkarz występującego na zapleczu Bundesligi Hamburga Julian Pollersbeck.

Futbolówka nie tylko została w polu karnym, ale też przeturlała się równolegle do linii bramkowej i tuż przy prawym słupku zagarnął ją Sabitzer. Austriak zamiast wepchnąć ją do siatki, strzelił z pół metra w prawy słupek. - Coś niesamowitego - przyznali komentatorzy spotkania. To trzeba zobaczyć.

Źródło: gettyimgaes.com Łatwa sytuacja dla Sabitzera? Nic z tych rzeczy

Niewykorzystana sytuacja szybko się zemściła. Zamiast 2:0, w 23. zrobiło się 1:1, gdy wyrównał Bakery Jatta, popisując się lobem nad wysuniętym bramkarzem rywali. Kilka minut po przerwie do własnej bramki piłkę posłał pomocnik gospodarzy Vasilije Janjicić. Szwajcar próbował zablokować dośrodkowanie z prawej strony pola karnego. Niewiele ponad kwadrans przed zakończeniem spotkania mocnym strzałem z linii pola karnego popisał się Emil Forsberg, ustalając wynik na 3:1.

Źródło: gettyimages.com Piłkarze z Lipska świętują

O historyczny tytuł z Bayernem?

W efekcie występujący w niemieckiej ekstraklasie piłkarze RB Lipsk zagrają w finale DFB-Pokal po raz pierwszy w historii. O trofeum być może będą musieli walczyć z drużyną Roberta Lewandowskiego, Bayern jest bowiem faworytem drugiego półfinału. Z Werderem zagra w Bremie w środę o 20.45.

Finał zaplanowano na 25 maja w Berlinie.

Półfinały Pucharu Niemiec:

wtorek:

Hamburger SV - RB Lipsk 1:3

środa:

Werder - Bayern (20.45)