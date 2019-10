Kolejny uraz Neymara. Wytrzymał na boisku tylko 12 minut

Brazylia podejmowała Nigerię w meczu towarzyskim rozgrywanym na Stadionie Narodowym w Singapurze. Zaledwie 12 minut trwał pobyt Neymara na murawie. Gwiazdor PSG trzymał się za mięsień dwugłowy uda, co może sugerować niezwykle popularny uraz ścięgna udowego. W miejsce 27-letniego kontuzjowanego zawodnika na boisko wszedł Philippe Coutinho.



Pretty sure it’s nothing serious but it’s understandable to sub him off. We shouldn’t take risks..stay healthy Neymar pic.twitter.com/nK03hrtilK — Reliquias Brasileiras (@reliquiasbr) October 13, 2019

Neymar nie próbował na siłę zostawać w grze, a doświadczenia z kontuzjami skłoniły go do szybkiego opuszczenia murawy. Następnie porozmawiał z ludźmi ze sztabu medycznego "Canarinhos". Teraz gwiazdor przejdzie szczegółowe badania i ruszy do stolicy Francji, gdzie czekają go kolejne testy, a następnie zostanie postawiona diagnoza. Wszystko wskazuje na to, że Neymar opuści wyjazdowe spotkanie Ligue 1 przeciwko Nicei. Co więcej Brazylijczyk raczej nie wystąpi w meczu Ligi Mistrzów z Club Brugge we wtorek, 22 października, który byłby powrotem do tych rozgrywek po karze zawieszenia.

Bez Neymara Brazylijczycy zremisowali z Nigeryjczykami 1:1 po golach Casemiro oraz Joe Aribo.