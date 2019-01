Szczęsny błyszczał, koledzy obudzili się w ostatniej chwili. Juventus zdobył Rzym

Trzech Polaków, ale bez goli. Piątek zadebiutował, hit rozczarował To był hit w... czytaj dalej » Piłkarze z włoskiej stolicy mają bardzo trudne wejście w rundę rewanżową Serie A. Na dzień dobry przegrali z wiceliderem Napoli i żeby nie tracić kontaktu punktowego z szóstym, premiowanym awansem do europejskich pucharów, miejscem musieli postawić się Starej Damie. A to w trwających rozgrywkach udało się nielicznym. Remis z Juventusem ugrały tylko Genoa i Atalanta, a pokonać turyńczyków nie zdołał nikt.

Tyle jeśli chodzi o statystyki, bo w niedzielny wieczór Juve bardzo długo było papierowym tygrysem, grało zdecydowanie najgorszy mecz w sezonie.

Z pomocą Cana

Dość powiedzieć, że w pierwszych 45 minutach najlepszym piłkarzem gości był Wojciech Szczęsny. Bramkarz reprezentacji Polski co chwila pewnie interweniował na przed polu, a uwijał się też przy strzałach rywali. W jednej z sytuacji 28-latek uratował skórę Emre Canowi, który stracił futbolówkę tuż przed polem karnym.

Szczęsny najbardziej zaimponował, kiedy jedną ręką sięgnął piłkę po groźnym strzale Marco Parolo. To, że Juventus nie przegrywał, było zasługą tylko i wyłącznie Polaka.

Źródło: PAP/EPA/CLAUDIO PERI Wojciech Szczęsny rozgrywał świetny mecz

Były gracz Romy robił, co mógł, ale i to okazało się za mało. W końcu skapitulował, ale wcale nie za sprawą uderzenia jednego z graczy Lazio. Musiał wyciągać piłkę z siatki po tym, jak do jego bramki trafił Can. Rozgrywający fatalny mecz niemiecki pomocnik zaliczył samobója, kiedy został trafiony dośrodkowaniem z rzutu rożnego. To było zbyt wiele, Szczęsny mógł tylko rozkładać bezradnie ręce.

Roma prowadziła 3:0 i nie wygrała. Zapata wyprzedził Ronaldo Roma wypuściła z... czytaj dalej » Zimny prysznic? Nic z tych rzeczy. Słaba dotąd gra Juventusu posypała się jeszcze bardziej. Rzymianie okupowali bramkę rywali, ale brakowało im precyzji w wykończeniu akcji. I słono za to zapłacili.

Wszedł i odmienił losy meczu

Jeden z nielicznych ataków gości zakończył się wyrównaniem. Potężnie uderzył Paolo Dybala, a skuteczną dobitką popisał się Joao Cancelo. Stara Dama odetchnęła, a wielką satysfakcję miał trener Massimiliano Allegri, który Portugalczyka wpuścił na boisko ledwie cztery minuty wcześniej.

Przyjezdni wreszcie się obudzili, ruszyli po zwycięską bramkę. I dopięli swego, bo znów w roli głównej wystąpił Cancelo. Skrzydłowy dał się powalić w polu karnym i zapracował na jedenastkę. Tę bezbłędnie wykorzystał niewidoczny dotąd Cristiano Ronaldo. Było po meczu.

Turyńczycy pewnie zmierzają po scudetto, mają 11 punktów przewagi nad Napoli. Lazio jest ósme.

Lazio - Juventus 1:2

Bramki: Can (sam. 59.) - Cancelo (74.), Ronaldo (88.)

Wyniki 21. kolejki Serie A:

Sassuolo - Cagliari 3:0

Sampdoria - Udinese 4:0

AC Milan - Napoli 0:0

Chievo - Fiorentina 3:4

Parma - SPAL 2:3

Atalanta - AS Roma 3:3

Bologna - Frosinone 0:4

Torino - Inter 1:0

Lazio - Juventus

Empoli - Genoa