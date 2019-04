Ajax to przy Juve drużyna za "drobne". Słowa Cruyffa znalazły potwierdzenie

O tym, że pieniądze w piłce nie powinny być najważniejsze w Amsterdamie wiedzą doskonale. Mówił już kiedyś o tym Johan Cruyff. - Nigdy nie widziałem, żeby worek z pieniędzmi strzelił kiedyś gola - zwykł mawiać legendarny Holender.

Ajax od lat ma taką samą politykę. Bazuje na piłkarzach ze swojej szkółki lub wynajduje perełki w ligach zagranicznych, sprowadzając je za nieduże jak na dzisiejsze czasy pieniądze.

Porto na straconej pozycji? W rewanżu wszystko przemawia za Liverpoolem Liverpool jedzie... czytaj dalej » Najdroższy piłkarz kupiony przez niego w ostatnich latach to Neres. Amsterdamczycy zapłacili za niego San Paulo 12 mln euro. Wygląda to blado przy transferach Juventusu, który przed sezonem sięgnął po jednego z najlepszych piłkarzy świata Cristiano Ronaldo, płacąc Realowi aż 117 milionów euro.

Skład Juve o 200 mln droższy

Po sukcesach pucharach wartość holenderskiej młodzieży poszła w górę. Ekipa z Amsterdamu nadal nie może się jednak równać z Juve. Według strony transfermarkt.de jedenastka, która wybiegła na mecz w Turynie jest prawie 200 mln tańsza niż pierwszy skład Starej Damy.

Piłkarzy Ajaksu wyceniono na 330 mln, a Juve na 526 mln. Cena za Ronaldo, mimo 34 lat na karku, to wciąż 100 mln euro. Tyle samo trzeba zapłacić za Paulo Dybalę.

Jeżeli jednak zestawimy to, ile kosztowali piłkarze obu drużyn, którzy zaczęli mecz, różnica jest kolosalna. Bazujący na wychowankach Ajax był o prawie 300 milionów tańszy od ekipy mistrza Włoch.

Jak za dawnych lat

Patrząc na to w jakim stylu amsterdamczycy odprawiają kolejnych rywali, na myśl od razu nasuwają się porównania do Ajaksu z 1995 roku. Drużyna prowadząca wtedy przez Louisa van Gaala również kradła serca kibiców i zachwycała świat.

Dotarła nawet do finału Ligi Mistrzów, w którym pokonała AC Milan 1:0. Jedynego gola na stadionie Ernsta Happela w Wiedniu strzelił dla nich 19-letni wówczas Kluivert.

Tamta drużyna miała też innych bohaterów. Bramki strzegł Edwin van der Sar. W obronie kierowanej przez kapitana Danny’ego Blinda furorę robił Frank Rijkaard, światu ukazali się również bracia de Boer.

W pomocy nie było siły na niezmordowanych Clarence’a Seedorfa i Edgara Davidsa, a na skrzydle wiatr robił Marc Overmars. O wykańczanie akcji dbali też Jari Litmanen i Nwankwo Kanu.

Źródło: gettyimages.com W takim składzie Ajax zaczynał finał z Milanem



Po czwartym triumfie w najcenniejszych klubowych rozgrywkach stało się jasne, że amsterdamska drużyna wkrótce zmieni się nie do poznania. Kolejka po brylantowe talenty była długa. One same zaś miały znacznie wyższe ambicje niż wygrywanie co roku Eredivisie. I faktycznie stało się to, co było nieuniknione. Najlepsi gracze szybko poodchodzili do najlepszych europejskich klubów.

De Jong w promocji

Dziś już Ajax nie potrzebuje wygrać Ligi Mistrzów, by doszło latem do rozbiórki. Już zimą Barcelona zaklepała transfer lidera drugiej linii Frenkie de Jonga. Cena wtedy była i tak promocyjna - 75 mln euro. Po sezonie 21-latek kosztowałby znacznie więcej.

Wiadomo, że odejdzie również kapitan Matthijs de Ligt. - Szansa, że u nas zostanie, jest zerowa - ocenił ostatnio trener Erik ten Hag. Sposób, w jaki 19-latek przy drugim golu z Juventusem wybiegł między dwóch defensorów gospodarzy i posłał piłkę głową obok słupka, można oglądać bez końca.

Źródło: Getty Matthij de Ligt, Daley Blind i Frenkie de Jong



Europejscy giganci już ustawiają się w kolejce po błyskotliwych skrzydłowych: Hakima Ziyecha i Davida Neresa. Mimo 30 lat na karku, sporym kąskiem jest również Dusan Tadić. Serb strzela gole, asystuje, popisuje się kapitalnymi zagraniami, nawet podobnymi do tych, którymi zachwycał niegdyś Zinedine Zidane. Zresztą były piłkarz Southampton inspiruje się stylem gry Francuza.

- Być może naoglądałem się za dużo nagrań Zidane’a - mówił po niedawnym, koncertowym występie na Santiago Bernabeu. Z kolei grą Serba już teraz inspirują się ci, którzy wskoczą wkrótce na miejsce obecnych idoli kibiców Ajaksu. Już teraz do drużyny powoli wprowadzani są 16-letni Ryan Gravenberch czy 19-letni Jurgen Ekkelenkamp. To że historia znów zatoczy koło, jest raczej pewne.

Tyle kosztowali zawodnicy obu drużyn

(za transfermarkt.de, wartość w milionach euro)

Juventus - 344,2

Szczęsny - 12,20

De Sciglio - 12

Bonucci - 35

Rugani - 5

Alex Sandro - 26

Pjanić - 32

Matuidi - 25

Can - za darmo

Bernardeschi - 40

Dybala - 40

Cristiano Ronaldo - 117

Ajax - 60,550

Onana - 150 tys.

Veltman - za darmo

de Ligt - darmo

Blind - 16 mln

Mazraoui - za darmo

de Jong - 10 mln

Schoene -

van de Beek -

Neres - 12

Ziyech - 11

Tadić - 11,4

Średnia wieku pierwszej jedenastki Ajaksu wynosi 25 lat. Dla porównania - Juventusu o trzy lata więcej.