Czwarta nowa twarz w Bayernie w letnim okienku

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

W poniedziałek Chorwat przyjechał do stolicy Bawarii na testy medyczne, co po wygranym spotkaniu z Energie Cottbus 3:1 w Pucharze Niemiec potwierdził trener Niko Kovac. We wtorek przenosiny 30-letniego pomocnika na Allianz Arena stały się faktem.

Komunikat poszedł w świat

Wicemistrz świata z reprezentacją "Hrvatski" został wypożyczony na rok z opcją transferu definitywnego. - Ivan będzie wzmocnieniem od samego początku, gdyż posiada duże doświadczenie na arenie międzynarodowej. Dysponuje dobrą techniką i daje wiele możliwości w ataku. Nie mam wątpliwości, że szybko się u nas zaadaptuje, szczególnie że zna Bundesligę i naszego trenera - powiedział dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić cytowany na stronie klubowej.



Przed przejściem do Włoch w 2015 roku Perisić występował w VfL Wolfsburg i Borussii Dortmund. Z ekipą BVB sięgnął po dublet w 2012 roku, a z "Wilkami" triumfował w Pucharze Niemiec w 2015 roku. W Bayernie powinien więc szybko się odnaleźć. - Bardzo się cieszę z powrotu do Niemiec. Bayern to jeden z największych klubów Europy. Chcemy przejść do ofensywy i wygrać nie tylko Bundesligę i Puchar Niemiec, ale również Ligę Mistrzów - zapowiedział Chorwat.

To czwarty piłkarz, który dołączył do drużyny z Bawarii w letniej przerwie. Z dniem 1 lipca Bayern oficjalnie wzmocnili Lucas Hernandez, Benjamin Pavard (obaj byli zakontraktowani z wyprzedzeniem już zimą) oraz Jann-Fiete Arp.