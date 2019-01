Wicemistrz świata coraz bliżej Arsenalu

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Perisić chciał opuścić Inter jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Łączony był z Manchesterem United, jednak nic z tego nie wyszło. Teraz może w końcu dopiąć swego.

W weekend włoskie media informowały, że piłkarz złożył prośbę o transfer, dlatego nie wziął udziału w treningach oraz nie znalazł się w kadrze zespołu na niedzielny mecz z Torino (0:1). W tym czasie rozmawiał z Arsenalem, z którym ponoć uzgodnił warunki kontraktu.

Tylko transfer definitywny

Jak pisze gazeta "Libero", Perisić miałby zarobić do końca rozgrywek trzy miliony euro, potem kasowałby 6,5 miliona za sezon. Wciąż nie ma jednak porozumienia między klubami. Arsenal złożył ofertę wypożyczenia na pół roku z opcją wykupu za 40,5 miliona euro. Inter wolałby jednak od razu sprzedać zawodnika.

- Nie jest łatwo zatrzymać piłkarza, który nie chce zostać. Nie dostaliśmy jednak żadnej poważnej oferty za Perisicia - stwierdził dyrektor generalny Interu Giuseppe Marotta w rozmowie z portalem calciomercato.com.

Według Sky Sports Italy, kluczowe rozmowy w kwestii transakcji mają odbyć się we wtorek.

Wówczas Arsenal ma złożyć ofertę, która pozytywnie zakończy rozmowy. Możliwe również, że powróci temat wymiany, zgodnie z którą do Interu trafiłby Mesut Ozil. Kanonierzy od dłuższego czasu chcą pozbyć się Niemca, jednak problemem są jego ogromne zarobki. Właśnie z tego powodu już wcześniej Inter odrzucił taką opcję. Włoskie media spekulują, że Arsenal może zgodzić się na pokrycie części jego wypłaty. Nie jest jednak pewne, czy sam zawodnik zgodziłby się na przenosiny do Italii.

- Teraz wszystko zależy od nas. Liczyłem na spokojne okienko transferowe, a zamiast tego dostałem dużo rozczarowań i mało konkretów - dodał Marotta. Angielskie kluby mogą przeprowadzać transfery do 31 stycznia do godziny 18. Okno transferowe we Włoszech zamknie się dwie godziny później.