Michniewicz przed spotkaniem z Hiszpanią: to najtrudniejszy mecz w karierze

Po dwóch spotkaniach fazy grupowej Polacy znajdują się w bardzo dobrej sytuacji – dzięki zwycięstwom w spotkaniach z Belgią (3:2) i Włochami (1:0) mają komplet punktów. Jednak awans do półfinału, a co za tym idzie na igrzyska olimpijskie, nadal nie jest pewny. Wszystko wyjaśni się po ostatnim meczu z Hiszpanią.

W pierwszym meczu mistrzostw Europy Hiszpanie rozczarowali i przegrali z Włochami 1:3, choć pierwsi strzelili gola. Jednak w starciu z Belgią uratowali szanse na awans zwyciężając 2:1 po golu Pablo Fornalsa w 89. minucie.

- Jako drużyna nie mamy żadnych kompleksów i szanujemy każdego przeciwnika. Mamy do nich respekt. Sposób gry hiszpańskich zawodników różni się od belgijskich czy włoskich. Na pewno mają więcej indywidualności – powiedział Michniewicz.

- Graliśmy już z różnymi zawodnikami i potrafiliśmy sobie z nimi poradzić. Jeśli skupieni będziemy tylko na sobie, to nasze szanse wzrastają. Jeśli będzie brak pomysłu jak to rozwiązać, mogą zacząć się problemy. Wierzę, że nasza zespołowość nadal będzie funkcjonować. To nasz fundament – dodał.

- Chcemy, żeby ten zespół został zapamiętany. Poświęcimy się w meczu z Hiszpanią i postaramy się spełnić nasze marzenia. One są na wyciągnięcie ręki. Uważam, że to najtrudniejszy mecz w karierze. Nikt z nas nie był na takim etapie – podkreślił selekcjoner kadry U-21.

Kownacki pod znakiem zapytania

Niepewny jest występ Dawida Kownackiego. Napastnik na początku czerwca doznał urazu mięśnia dwugłowego. Robił wszystko, by zdążyć na turniej. Udało się – rozegrał cały mecz z Belgią i 76. minut z Włochami. Jednak nadal nie jest w pełni sił.

- Martwimy się o Kownackiego, bo walczy z czasem, żeby być gotowym na spotkanie z Hiszpanią. Bardzo mu zależy, żeby wystąpić w tym meczu. Poświęcił wiele czasu i energii, żeby przygotować się, ale ten jego mięsień zaczął się odzywać. Pozostało mało czasu – przyznał Michniewicz.

- To bardzo ważny zawodnik, został królem strzelców eliminacji. Przeżywa to, co dzieje się tutaj na mistrzostwach Europy i zależy mu na najlepszej grze. Dawid to ważna postać, bo tam gdzie się znajduje, jest więcej przeciwników, co ułatwia zdobywanie bramek z innych stron boiska – dodał selekcjoner.

Zwieńczenie dwóch lat pracy

- Problem ma tez Sebastian Szymański, który boryka się z urazem po starciu z Zaniolo. Ta noga nie funkcjonuje jeszcze na sto procent. Wszyscy walczymy o jego udział w tym meczu – wyznał.

- Pozostali zawodnicy nie są jeszcze zregenerowani tak, jakbyśmy tego chcieli, ale są zdrowi. Mam nadzieję, że po treningu będzie tak samo. To podsumowanie dwóch lat naszej pracy, a zwieńczeniem tego może być półfinał i awans na igrzyska olimpijskie. Na pewno podejmiemy najlepszą decyzję odnośnie wyjściowej jedenastki – wyjaśnił selekcjoner.

Mecz z Hiszpanią rozpocznie się o godzinie 21:00. Relacja tekstowa w serwisie eurosport.pl.