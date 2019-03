Męki Hiszpanów. Norwegom brakowało zimnej krwi

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii zrobił mały ukłon w kierunku kibiców na Mestalla w Valencii, bowiem od pierwszej minuty postawił na dwóch piłkarzy miejscowych Nietoperzy. W pomocy zagrał Dani Parejo, a w ataku Rodrigo i to on dał drużynie prowadzenie w 16. minucie spotkania - przyłożył stopę do piłki po idealnym dośrodkowaniu Jordiego Alby.

To pierwsza asysta piłkarza Barcelony na Mestalla od 2012 roku.



2012 - Jordi Alba has provided his first assist at Mestalla since May 2012 when the defender played for Valencia (vs Osasuna in May 2012). Remember pic.twitter.com/9QnVeAiyjV — OptaJose (@OptaJose) March 23, 2019

Boczni obrońcy La Roja byli usposobieni bardzo ofensywnie - po lewej stronie szalał Alba, a po prawej… Jesus Navas. Skrzydłowy Sevilli wrócił do kadry po pięcioletniej przerwie i zagrał na nietypowej dla siebie pozycji.

W pierwszej połowie Hiszpanie kontrolowali przebieg spotkania, pilnowali piłki, a zagapili się raz. W 31. minucie prawą stroną pola karnego przedarł się Markus Henriksen, ale po jego podaniu fatalnie przestrzelił Tarik Elyounoussi.

Po przerwie goście grali odważniej, lecz pod bramką Davida De Gei brakowało im zimnej krwi. Swoich szans nie wykorzystali również gospodarze. Sytuację sam na sam zmarnował Alvaro Morata, później z bliska pomylił się Sergio Ramos.

Dwie jedenastki

Norwegowie remisem cieszyli się tylko pięć minut. Bramkarz gości Rune Jarstein nie zdążył naprawić błędu jednego z kolegów i ostro wyciął w polu karnym Alvaro Moratę. Elegancką "podcinką" jedenastkę wykorzystał Sergio Ramos.

Pierwsze trzy punkty w drodze po Euro 2020 nie przyszły Hiszpanom łatwo. 26 marca dwukrotni mistrzowie Europy zagrają na wyjeździe z Maltą.

Hiszpania - Norwegia 2:1

Bramki: Rodrigo (16.), Ramos z karnego (71.) - King z karnego (65.)

Pozostałe spotkania grupy F:

Malta – Wyspy Owcze 2:1 (1:0)

Szwecja – Rumunia 2:1 (2:0)