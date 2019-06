Manchester United potwierdził pierwszy letni transfer. To dopiero początek

"Manchester United z wielką przyjemnością potwierdza, że uzgodnił warunki zarówno ze Swansea City i z Danielem Jamesem na transfer do klubu" - głosi oficjalny komunikat Czerwonych Diabłów. Szczegółów finansowych nie podano, ale angielskie media szacowały transakcję na 18 mln funtów.

Trener Ojrzyński o szczegółach przejścia syna do Liverpoolu. "Miał już okazję bronić strzały Salaha" Miał niespełna 14... czytaj dalej » 21-letni James to skrzydłowy, który w poprzednim sezonie strzelił cztery gole w 38 meczach. W marcu Walijczyk zdobył pierwszą bramkę w narodowych barwach w spotkaniu ze Słowacją w eliminacjach Euro 2020. James znalazł się w walijskiej kadrze na czerwcowe mecze z Chorwacją i Węgrami.

Będą kolejni

To pierwszy letni transfer Manchesteru United. Utytułowany klub, który jest pogrążony w kryzysie od 2013 roku, przeprowadza przebudowę drużyny po minionych rozgrywkach. W Premier League drużyna prowadzona przez Solskjaera zajęła dopiero szóste miejsce. Ekipa z Old Trafford przyzwyczaiła do regularnej walki o mistrzostwo Anglii, gdy jej trenerem był legendarny Sir Alex Ferguson, ale po odejściu Szkota na emeryturę sześć lat temu wyniki załamały się.

Dziennik "Daily Mail" ocenił, że to dopiero początek ofensywy w letnim oknie. "Patrząc na transferową listę United można zauważyć, że nastąpiła znacząca zmiana przy sprowadzaniu nowych zawodników do klubu. Wygląda na to, że wydawanie milionów na znane nazwiska, które gdzie indziej się wyróżniały nie jest kluczem do sukcesu" - czytamy.