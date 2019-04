Ronaldo szczęśliwy w Turynie. "Zostaję na 1000 procent"

Włoski dziennik: Ronaldo rozważa odejście z Juventusu Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Do Starej Damy CR7 przeniósł się w lipcu, po dziewięciu latach spędzonych w królewskim Realu. - Jestem bardzo szczęśliwy - mówił 34-letni Portugalczyk. - Zdobyliśmy Scudetto, a ja zostałem pierwszym graczem, który triumfował i w Premier League, i w La Lidze, i w Serie A.

Ronaldo: za rok poradzimy sobie lepiej

Mistrzostwa Hiszpanii w dorobku ma dwa. Anglii - zdobyte w barwach Manchesteru United - trzy. Teraz przyszła pora na Włochy. Juventus, ze strzegącym jego bramki Wojciechem Szczęsnym, może świętować, choć do zakończenia rywalizacji pozostało pięć kolejek.



Ronaldo i jego koledzy nie sięgną jednak po wygraną w Lidze Mistrzów, w ćwierćfinale odprawieni zostali przez rozpędzony i zachwycający Ajax. To po tej porażce pojawiły się informacje, że portugalski maestro jest rozczarowany tak bardzo, że myśli o zmianie klubu. Teraz zapytano go o to wprost.



- Oczywiście czujemy, że stać nas na więcej, ale w tej walce zwycięzca może być tylko jeden. Za rok poradzimy sobie lepiej. Zostaję na 1000 procent - odpowiedział.



