Bayer odpowiada na wpis doradcy Lewandowskiego. "To zupełny nonsens"

Robert Lewandowski po raz drugi w karierze zdobył cztery gole w jednym spotkaniu Ligi Mistrzów. Piłkarz Bayernu Monachium we wtorek dokonał tej sztuki w wyjazdowym spotkaniu z Crveną Zvezdą Belgrad, wygranym przez gości 6:0.

13.11 | Robert Lewandowski ma powody do zadowolenia. W klubie zachwyca skutecznością, a kilka dni temu ogłosił, że razem z żoną Anną spodziewają się drugiego dziecka. O tym i innych sprawach napastnik Bayernu Monachium i reprezentacji Polski opowiedział w rozmowie z TVN24.

Całe zamieszanie mimowolnie wywołał sam Lewandowski. Po meczu z Crveną Zvezdą Belgrad i strzeleniu Serbom czterech goli napastnik napisał na Twitterze: "Jestem uzależniony od strzelania bramek".

Kilka dni później, na profilu Bayeru Leverkusen, który pokonał Bayern w lidze 2:1, nie pozwalając Lewandowskiemu strzelić gola, napisano: "Możemy z tego wyleczyć".

"Jaja, nie plebiscyt", "Bzdurna gala". Rozczarowanie po ósmym miejscu Lewandowskiego w Złotej Piłce Apetyty były... czytaj dalej » Cała sprawa zapewne na tym by się zakończyła, gdyby w tą wymianę zdań nie wmieszał się Barthel, długoletni menedżer i doradca Lewandowskiego. Z opublikowanego przez niego wpisu wynikało, że przed laty zespół z Leverkusen miał na stole ofertę zakupu polskiego napastnika, ale skauci drużyny uznali, że nie nadaje się on do Bundesligi.

"Bild" zapytał

Niemieccy dziennikarze postanowili dopytać działaczy Bayeru o tamtą decyzję, ale dyrektor sportowy klubu Rudi Voeller nie odpowiedział gazecie. Wyjaśnień udzielił za to Wolfgang Holzhauser, ówczesny prezes klubu.

- Lewandowski nigdy nie był przez nas traktowany jako realny temat. A to, że rzekomo uznaliśmy go za nienadającego się do Bundesligi, jest zupełnym nonsensem - skomentował Holzhauser.

Dziennikarze "Bilda" ujawnili, że Lewandowski był wówczas jednym z siedmiu Polaków, obserwowanych przez Leverkusen. Stworzono nawet profil zawodnika na potrzeby ewentualnego transferu, ale nie okazał się wystarczająco przekonujący dla władz klubu.

Ostatecznie Lewandowski w 2010 roku trafił do Bundesligi. Za 4,75 miliona euro napastnika Lecha Poznań kupiła Borussia Dortmund.