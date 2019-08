Borussia naprężyła muskuły. Pięć goli na inaugurację

Dwa gole Lewandowskiego. Bayern i tak nie wygrał Falstart Bayernu... czytaj dalej » Piłkarze Luciena Favre'a rozpoczęli sezon od mocnego uderzenia. W meczu o Superpuchar Niemiec pewnie pokonali aktualnych mistrzów Niemiec - Bayern Monachium 2:0. Zespół z Dortmundu wywalczył również awans do kolejnej rundy Pucharu Niemiec, wygrywając 2:0 na wyjeździe z KFC Uerdingen.

Z krajowym pucharem pożegnał się za to Augsburg. 15. zespół poprzedniego sezonu skompromitował się w meczu z zespołem występującym na co dzień w lidze regionalnej - przegrał 1:2 z SCV Verl. Jak się okazało nie była to zwykła wpadka - forma zespołu z Bawarii pozostawia wiele do życzenia.

Piorunujący początek

Jednak początek goście mieli idealny. Kibice jeszcze nie zdążyli dobrze usiąść na trybunach, a piłkarze Augsburga już cieszyli się z gola. Mads Pedersen zagrał dokładne, płaskie podanie wzdłuż linii końcowej boiska do niepilnowanego Floriana Niederlechnera, a ten bez większych problemów pokonał bramkarza BVB.

Ich radość nie trwała jednak długo. Zaledwie dwie minuty później tym samym odpowiedzieli wicemistrzowie Niemiec. Jadon Sancho dograł piłkę do Marco Reusa, a ten wstrzelił ją tuż przed bramkę strzeżoną przez Tomasa Koubka. Czech instynktownie odbił piłkę nogą, a ta trafiła do świetnie ustawionego Paco Alcacera, który pokonał leżącego bramkarza.

Z każdą kolejną minutą przewaga gospodarzy rosła. Piłkarze Luciena Favre'a wręcz bombardowali bramkę Augsubrga. Na szczęście przyjezdnych jak w transie bronił Koubek, utrzymując swój zespół w grze. Borussia dzieliła i rządziła, brakowało tylko skuteczności. Statystyka strzałów w pierwszej połowie świadczy o tym najlepiej - 13 do 2 na korzyść piłkarzy w żółtych strojach, którzy spędzili przy piłce aż 78 procent czasu.

Wreszcie zaczęło wpadać

Druga połowa wyglądała podobnie, jednak Borussia wreszcie odzyskała kuteczność. W 51. minucie znakomitą akcję przeprowadził Axel Witsel. Belg przedryblował kilku rywali, a następnie zagrał piłkę w pole karne. Tam czekał już Sancho, który płaskim strzałem w długi róg wyprowadził BVB na prowadzenie.

Pięć minut później swojego premierowego gola w nowym sezonie Bundesligi zdobył Marco Reus. Duża w tym zasługa bohatera pierwszej połowy Tomasa Koubka, który wypuścił piłkę z rąk po dośrodkowaniu Sancho. Warto podkreślić przytomne zachowanie Alcacera, który zamiast strzelać, zgrał piłkę do swojego kapitana. Ten dopełnił tylko formalności.

Co się odwlecze, to nie uciecze - mógłby powiedzieć Hiszpan, który dwie minuty po asyście, cieszył się ze swojego drugie gola. W roli głównej znów wystąpił rewelacyjny Sancho. 19-latek uśpił obrońców rywali, a następnie jednym podaniem wyłożył piłkę praktycznie na 11. metr. Tam z pierwszej piłki uderzył Alcacer. Zrobił to z dużą siłą, przełamując ręce interweniującego Koubka.

"Spokojna" końcówka

Po czwartej bramce wicemistrzowie Niemiec wyraźnie zdjęli nogę z gazu. Cały czas utrzymywali się przy piłce, jednak nie mieli już takiego parcia na bramkę przeciwnika. W międzyczasie boisko opuścił Łukasz Piszczek (zagrał 68 minut), którego zmienił Marokańczyk Achraf Hakimi.

W 81. minucie Borussia zdecydowała się dobić i tak leżącego już rywala. Kapitalną piłkę w pole karne posłał Axel Witsel. Podanie zostało jednak przyćmione przez wprowadzonego kilkanaście minut wcześniej Juliana Brandta. Niemiec uderzył z woleja i przypieczętował wysoką wygraną.

Borussia Dortmund - Augsburg 5:1 (Alcacer 3, 59, Sancho 51, Reus 57, Brandt 82 - Niederlechner 1)

90: Min: ABPFIFF!



WAS! FÜR! EIN! SAISONSTART! pic.twitter.com/gO6LPi15kw — Borussia Dortmund (@BVB) 17 sierpnia 2019

Polaków zabrakło

W pozostałych sobotnich meczach Bundesligi nie wystąpił już żaden Polak. W kadrze Fortuny Duesseldorf nie znalazł się nawet Dawid Kownacki, który z powodu urazu mięśnia uda nie zagrał w żadnym z ośmiu letnich sparingów Fortuny. Trener Friedhelm Funkel zdecydował, że nie będzie ryzykował i nie wystawił 22-latka.

Wyniki pozostałych meczów 1. kolejki Bundesligi:

Bayern Monachium - Hertha Berlin 2:2

Werder Brema - Fortuna Dusseldorf 1:3

Freiburg - Mainz 3:0

Bayer Leverkusen - Padeborn 3:2

Wolfsburg - FC Koeln 2:1