Lewandowski huknął w poprzeczkę. Zwycięstwo Bayernowi uratował obrońca

Mało kto się spodziewał bezbramkowego remisu po spotkaniu w Monachium. Bayern nastrzelał 27 goli w sześciu ostatnich kolejkach, a Werder trafiał w każdym meczu sezonu.



Zanosiło się na wielkie emocje, ale obrońcy tytułu mocno rozczarowali w pierwszej połowie. Z ich większego posiadania piłki nic nie wynikało. Monachijczycy zagrozili Werderowi tylko raz, w 26. minucie, gdy kunsztem popisał się Thiago. Hiszpański pomocnik przerzucił piłkę nad linią obrony gości, na tyle precyzyjnie, że dotarła ona do Serge'a Gnabry'ego. Ten w ułamku sekundy obrócił się i strzelił, ale błysnął refleksem Jiri Pavlenka. Rozgrywający mecz życia Czech obronił nogą.



Niewidoczny był Lewandowski. Okazji miał jak na lekarstwo. Koledzy nie byli w stanie mu dostarczać piłek. Tak naprawdę w pierwszej połowie strzelił tylko raz, w 33. minucie, gdy próbował dopaść do piłki głową. Źle się jednak złożył i dla bramkarza Werderu skończyło się na strachu. Pavlenka nie musiał nawet interweniować.

Głupi faul, Werder osłabiony

Bayern podkręcił obroty w drugiej połowie, a Lewandowski był wyraźnie głodny 22. gola w sezonie. Zaraz po przerwie strzelił z ostrego kąta, ale Pavlenka był górą. Zaczęło się oblężenie bramki Werderu. Najwięcej zagrożenia obrońcom gości sprawiał Gnabry, ale czeski bramkarz był perfekcyjny.



Monachijczykom z pomocą przyszedł nierozsądny Milos Veljković, który uderzył łokciem Niklasa Suelego. Werder musiał ostatnie pół godziny bronić wyniku w dziesięciu. Bremeńczycy ustawili autobus w polu karnym, zaczęła się obrona Częstochowy. David Alaba i Joshua Kimmich posyłali kolejne dośrodkowania w pole karne, licząc, że do piłki dopadnie czy to Lewandowski, czy równie rosły Thomas Mueller. Alaba próbował też strzałów z dystansu.

Źródło: PAP/EPA Kotłowało się pod bramką Werderu

Szczęśliwy rykoszet i gol

Do 75. minuty bremeńskiego muru nie udawało się przebić, aż szczęścia spróbował Suele. On też strzelił zza pola karnego. Pewnie nic by z jego uderzenia nie wyszło, gdyby nie pechowa interwencja Davy'ego Klaassena. Rykoszet zmylił Pavlenkę, Bayern w końcu dopiął swego.

Źródło: PAP/EPA Niklas Suele dał Bayernowi zwycięstwo

Lewandowski spróbował skopiować wyczyn kolegi. Huknął z daleka, ale w poprzeczkę. W Monachium jęk zawodu. Miał też kolejną okazję, gdy z 11 metrów lewą nogą strzelił nad bramką. To nie był dzień Polaka. Więcej goli nie padło.

Mistrzowie wygrali skromnie i czekają na odpowiedź drugiej w tabeli Borussii. Ta zagra w niedzielę na wyjeździe z Freiburgiem. Do Bayernu traci cztery punkty.

MECZE 30. KOLEJKI:

Mainz - Fortuna 3:1

Bayer - Nuernberg 2:0

Augsburg - Stuttgart 6:0

Bayern - Werder 1:0

Borussia M. - RB Lipsk

Schalke - Hoffenheim

niedziela

Freiburg - Borussia D.

Hertha - Hannover

poniedziałek

Wolfsburg - Eintracht