Zwrot w sprawie Wengera w Bayernie. "Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu"

"Bild": Wenger nie zostanie trenerem Bayernu Ciąg dalszy... czytaj dalej » W poprzednią niedzielę pracę w Bayernie stracił Niko Kovac. Chorwat prowadził ekipę z Allianz Areny zaledwie nieco ponad 16 miesięcy. Jego tymczasowym następcą został Niemiec Hans-Dieter Flick.

To nie Wenger dzwonił pierwszy

W czwartek dziennik "Bild" napisał, że Wenger sam zgłosił kandydaturę na stanowisko trenera monachijskiego zespołu. Miał środowym popołudniem zadzwonić do szefa rady nadzorczej Bayernu Karla-Heinza Rummenigge.

- Klub bardzo docenia jego dokonania w Arsenalu, ale nie jest on brany pod uwagę jako nasz trener - oświadczył Bayern za pośrednictwem "Bilda". Tymczasem teraz do sprawy odniósł się sam zainteresowany.

- Co się stało? Moje nazwisko w kontekście tej pracy pojawiło się znikąd. Nie mam z tym nic wspólnego - mówi Wenger w rozmowie z beIN Sports. Jednocześnie przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń niż ta przedstawiona w dzienniku "Bild".

- W środę po południu zadzwonił do mnie Rummeninge. Nie mogłem mu odpowiedzieć nic w tamtym momencie. Chciałem być miły. Oddzwoniłem potem. On był wtedy w samochodzie i jechał na mecz Bayernu z Olympiakosem Pireus - dodaje.

- Rozmawialiśmy maksymalnie cztery do pięciu minut. Powiedział mi, że nominowali na stanowisko trenera Flicka i on poprowadzi zespół w dwóch spotkaniach. Zapytał mnie, czy byłbym zainteresowany pracą w klubie, bo on szuka trenera. Odpowiedziałem, że nie myślałem o tym i potrzebuję trochę czasu, aby się nad tym zastanowić. Wspólnie zadecydowaliśmy, że porozmawiamy o tym w przyszłym tygodniu. Jestem teraz w Dausze do niedzielnego wieczoru. To cała prawda - dodał Wenger, który od 2018 roku pozostaje bez pracy. Wtedy po 22 latach opuścił Arsenal.

W gronie potencjalnych następców Kovaca wymienia się także Portugalczyka Jose Mourinho oraz Ralfa Rangnicka z Niemiec.

W sobotę Bayern zmierzy się z Borussią Dortmund. Początek "Der Klassiker" w Monachium o godzinie 18.30.