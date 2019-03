Polacy mogą przerwać dumną serię Austriaków. Niepokonani w eliminacjach od ponad siedmiu lat

19.03.2019 | Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana.

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

19.03.2019 | Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać.

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

20.03 | W środę przed południem reprezentacja Polski odleciała do Wiednia, gdzie dzień później zagra z Austrią w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020.

Jerzy Brzęczek o potencjale, jaki posiada obecnie kadra Polski przed otwierającym meczem el. ME 2020 z Austrią.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek wspomina czasy swojej gry w Austrii przed meczem eliminacji ME 2020 z tamtejszą kadrą.

"Aż trudno w to uwierzyć" - piszą dziennikarze gazety "Heute" odnośnie świetnej serii austriackiej drużyny. Rozpoczęła się ona pod koniec eliminacji do polsko-ukraińskiego turnieju w 2012 roku i bezbramkowego remisu z Turcją. I trwa do dziś. Austriacy ostrzegają. "Polskie maszyny pracują na najwyższych obrotach" "Polskie trio... czytaj dalej »

Klęska z Niemcami i marsz po rekord

Na tak znakomitą serię złożyły się głównie mecze w eliminacjach do Euro 2016. Ekipa prowadzona wówczas przez Marcela Kollera wygrała wtedy wszystkie dziesięć spotkań i wyprzedziła w tabeli o dziewięć punktów Rosję i o dziesięć Szwecję. Ostatnia porażka naszego czwartkowego rywala przydarzyła się ponad siedem lat temu, gdy przegrał z Niemcami (2:6).

"Takiej serii nasz zespół nie miał jeszcze nigdy w historii" - zauważają dziennikarze "Kronen Zeitung".

Trener Foda ma jednak sporo zmartwień przed meczem na stadionie Ernsta-Happela. Z powodu kontuzji wypadło mu kilku zawodników formacji ofensywnych, m.in. Guido Burgstaller, Michael Gregoritsch oraz prezentujący świetną formę utalentowany Hannes Wolf.

- To nie zmienia naszych założeń taktycznych na spotkanie z Polską - podkreślił jednak Foda.

Oba zespoły nie zachwycały w ostatnim czasie. Polska zaprezentowała się słabo na mundialu (ostatnie miejsce w grupie), a w Lidze Narodów UEFA spadła do niższej dywizji. Z kolei Austriacy w ogóle nie zagrali na mistrzostwach świata 2018.

Źródło: gettyimages.com Franco Foda podtrzyma tradycję?

