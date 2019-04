Aguero nie przepada, Lloris uwielbia. Dwa światy rzutów karnych

Była 12. minuta meczu na murawie nowo otwartego Tottenham Hotspur Stadium, gdy Danny Rose w okolicach piątego metra zatrzymał ręką strzał Raheema Sterlinga. Początkowo sędzia Bjoern Kuipers nie był skłonny, aby zatrzymać grę, lecz gdy tylko upewnił się co do swojej decyzji poprzez system VAR, to wydał jasny wyrok. Rose'a ukarał żółtą kartką, a Tottenham rzutem karnym.

Mogło się wówczas wydawać, że za chwilę po raz pierwszy tego wieczoru w północnym Londynie wynik ulegnie zmianie. Nic bardziej mylnego. Lloris w bardzo pewny sposób obronił wówczas niezbyt mocne i równie niespecjalnie precyzyjne uderzenie Aguero.

Francuski bramkarz w ostatnim czasie wyspecjalizował się w tym konkretnym stałym fragmencie gry. W 2019 roku obronił już bowiem trzecią jedenastkę na trzy podejścia! Wcześniej powstrzymywał Jamiego Vardy'ego z Leicester City i Pierre'a Emericka Aubameyanga z Arsenalu w meczach ligowych. Łącznie to już czternasty obroniony karny w karierze Francuza.



Hugo Lloris' last three penalties faced:



Save against Jamie Vardy

Save against Pierre-Emerick Aubameyang

Save against Sergio Aguero



Przestrzelił po raz czwarty

Aguero w tym konkretnym przypadku znajduje się po drugiej stronie barykady. Najprostszy ze stałych fragmentów gry wykonał bowiem przeciętnie nie po raz pierwszy w życiu. Jak poinformował serwis goal.com, niewykorzystany karny z Tottenhamem był już czwartym w karierze "Kuna" w meczu Ligi Mistrzów. Od jego w debiutu rozgrywkach w 2008 roku żaden zawodnik nie przestrzelił tylu jedenastek.