"Mozart" stawia na Juventus. "Mocniejszy od Barcelony"

To była magiczna noc w Turynie. Juventus pokonał Atletico Madryt 3:0 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił trzy gole i w zasadzie samodzielnie poprowadził Juve do awansu.

Szczęsny do Amsterdamu i angielska bitwa. Rozlosowano ćwierćfinały Ligi Mistrzów Juventus... czytaj dalej » Serie A w barwach Juve piłkarz nazywany "Mozartem" wygrał cztery razy. W roku 2015 miał szansę na zwycięstwo i w LM, odbywający się w Berlinie finał zakończył się jednak zwycięstwem Barcy.



Dwa tytuły w tych rozgrywkach i tak ma w dorobku, zdobyte z AC Milan.

Perfekcyjny mecz

- W tej walce zawsze jest jakiś punkt zwrotny, dla drużyny Massimiliano Allegriego był nim rewanż z Atletico - opowiada na łamach "La Gazzetta dello Sport" 40-letni dziś Pirlo. Po przegranej w Madrycie, w 1/8 finału, u siebie Juventus rozbił gości z Hiszpanii 3:0, po hat-tricku Cristiano Ronaldo. - To był perfekcyjny mecz, który z całą pewnością udowodnił piłkarzom, że stać ich na wszystko - dorzucił.



CR7 dołączył do turyńskiego zespołu przed sezonem, niespodziewanie opuszczając królewski Real. - Nie wiem, czy bez niego odrobienie takich strat byłoby realne. Być może padłby wynik 1:0, a nie 3:0. Jeżeli w wieku 33 lat decydujesz się na taką zmianę, jakiej dokonał Cristiano, to znaczy, że jesteś maksymalnie zmotywowany i oddany temu, co robisz - przyznał Pirlo.



W ćwierćfinale LM Stara Dama, której bramki strzeże Wojciech Szczęsny, zmierzy się z Ajaksem, pierwsze spotkanie zaplanowano na 9 kwietnia w Amsterdamie. Dzień wcześniej Manchester City zagra w Londynie z Tottenhamem.

Źródło: Newspix Wojciech Szczęsny strzeże bramki Juventusu