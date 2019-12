Smutek rosyjskiej mistrzyni świata. "To, co się stało, jest hańbą"

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wykluczyła Rosję z letnich igrzysk w Tokio (2020) i zimowych w Pekinie (2022). Sankcje mają obowiązywać do 2023 roku i obejmują również inne wielkie imprezy międzynarodowe (np. mistrzostwa świata).

Nie miała wątpliwości

Rosja się odwoła? "Nie ma szans na zwycięstwo" Szef Rosyjskiej... czytaj dalej » "Nie miałam wątpliwości, co do tego werdyktu. Nie wierzyłam w historie, że wszystko będzie dobrze. To, co stało się w dzisiaj, jest hańbą" - komentowała w poniedziałek decyzję w mediach społecznościowych Łasickiene.

26-letnia skoczkini wzwyż we wrześniu sięgnęła po trzeci z rzędu tytuł mistrzyni świata. Tylko jeden, pierwszy w 2015 roku w Pekinie, wywalczyła dla kraju. Z powodu wyjścia na jaw dopingowych grzechów Rosjan dwa kolejne zdobyła już startując pod neutralną flagą.

W ostatnich kilkunastu miesiącach sygnalizowała, że w Rosji robi się niewiele, aby uporać się z problemem dopingu.

"Co dalej? Będę walczyć o siebie i startować. Nigdy nie zamierzałam zmieniać obywatelstwa, teraz też tego nie planuję. Udowodnię tym, co robię, że rosyjscy sportowcy żyją nawet w neutralnym statusie. Robiłam to przez ostatnie lata. Niepokojące jest to, że zawodnicy są pozostawieni w tej walce sami sobie, a szefowie naszego sportu bronią nas tylko słowami" - dodała w swoim wpisie.

Źródło: Getty Images Maria Łasickiene i inni rosyjscy sportowcy mają problem

Pod neutralną flagą, wyjątkiem Euro

Decyzja WADA nie wyklucza rosyjskich zawodników z wielkich imprez. Ci bez dopingowej przeszłości, podobnie jak Łasickiene, będą mogli występować, ale pod neutralną flagą, podobnie jak w ubiegłym roku podczas zimowych igrzysk w Pjongczangu i w 2016 roku podczas letnich w Rio de Janeiro.

Nie ma jednak przeszkód, aby reprezentacja tego kraju wystąpiła w przyszłorocznych piłkarskich mistrzostwach Europy, których jest współgospodarzem. Regulacje WADA nie obowiązują Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA), organizatora imprezy.

W przypadku awansu do mundialu w Katarze w 2022 roku rosyjscy piłkarze wystąpią w turnieju na neutralnych zasadach, o czym w poniedziałek poinformował Jonathan Taylor z WADA.

21 dni na odwołanie

Rosjanie w ciągu 21 dni mają prawo odwołać się od decyzji WADA do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Mogą to uczynić Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA), Rosyjski Komitet Olimpijski albo dowolna zainteresowana międzynarodowa federacja sportowa.

Złożenie apelacji skutkowałoby zawieszeniem sankcji aż do czasu potwierdzenia decyzji przez CAS.