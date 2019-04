Zaskakujące wyniki finansowe zespołu Kubicy

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Szefowa Kubicy: Wprowadziliśmy zmiany, które okazały się błędem. To moja wina Tegoroczne bolidy... czytaj dalej » Williams to trzeci najbardziej utytułowany zespół w historii Formuły 1. Ostatnie lata to jednak praktycznie same rozczarowania. W 2018 roku ekipa zajęła ostatnie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata konstruktorów, a kierowcy byli na samym końcu rankingu indywidualnego. Mimo to, wyniki finansowe były całkiem nieźle.

Zysk wzrósł

Williams Grand Prix Holdings PLC to firma, w której skład wchodzą dwie spółki – ekipa Formuły 1 oraz Williams Advanced Engineering, a więc inżynieria. Holding jest notowany na giełdzie, więc jego dane finansowe muszą być publikowane. Tak stało się w piątek.

Można z nich dowiedzieć się, że w ciągu 12 miesięcy przychody firmy wzrosły o ponad 10 milionów funtów. W 2017 roku wyniosły one 166,2 miliona, a w poprzednim 176,5 miliona. Zdecydowanie większość z tych wpływów to zasługa zespołu wyścigowego.

Najważniejszy w ostatecznym rozrachunku jest jednak zysk EBITDA. Na niego składają się przychody minus koszty operacyjne bez podatków, amortyzacji i odsetek. Odzwierciedlają one wynik z szeroko pojętej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. W tym przypadku spółka odnotowała wzrost w wysokości 2,1 miliona funtów – z 10,8 mln do 12,9.

Przed obecnym sezonie ekipa startująca w Formule 1 straciła kilku sponsorów, w tym głównego. Na dodatek firma dostanie o wiele mniej pieniędzy od władz F1 za zajęcie ostatniego miejsca w klasyfikacji konstruktorów.

Za kilka miesięcy opublikowane zostaną wyniki finansowe z pierwszego półrocza 2019 roku. Wydaje się, że nawet mimo pozyskania nowych darczyńców, sytuacja nie będzie zbyt ciekawa. Szansą dla zespołu może być pomysł na wyrównanie budżetów ekip startujących w Formule 1. To jednak idea, która może wejść w życie dopiero za kilka lat albo w ogóle.

W Williamsie przed rozpoczęciem tego sezonu doszło do zmiany kierowców. Lance’a Strolla i Siergieja Sirotkina zastąpili Robert Kubica oraz George Russell. Wyniki osiągnięte w GP Australii oraz Bahrajnu były jednak dramatycznie słabe. Zawodnicy dojeżdżali na końcu stawki.

- Początek nie był dla nas najlepszy, ale liczymy, że to się poprawi. Marka Williams nadal jest mocna Cieszymy się, że nasi nowi sponsorzy pomagają w trudnych chwilach - powiedział dyrektor generalny firmy Mike O'Driscoll.