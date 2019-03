Bardzo dobry start Kubicy. Zyskał trzy pozycje

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

17:42 Koniec wyścigu dla Romaina Grosjeana.

17:33 Robert Kubica zmienił opony na miękkie.

17:33

#RK88 pits and switches his medium tyres for a set of softs before heading back on his way #BahrainGPpic.twitter.com/1qfTHFlXGT — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 31 marca 2019

17:32 Robert Kubica zameldował się w alei serwisowej. Polak przez jakiś czas był nawet 11. (inni kierowcy też zaliczyli pit stopy). Na tor wrócił już na 17. pozycji.

17:27

LAP 6/57: After telling his engineer he's quicker than his team mate, Leclerc battles past Vettel to take the lead #BahrainGP#F1pic.twitter.com/cjesWrO1lX — Formula 1 (@F1) 31 marca 2019

17:26 Zmiana na pozycji lidera. Charles Leclerc odzyskał prowadzenie, ma ponad sekundę przewagi nad kolegą z zespołu Sebastianem Vettelem. - Jestem szybszy - mówił wcześniej przez radio do swoich mechaników zawodnik reprezentujący Monaco.

17:23 Sytuacja na torze po trzech okrążeniach.

17:20

A lively opening few laps and #GR63 is running P16 with #RK88 on the medium tyre in P17.#BahrainGPpic.twitter.com/6ygPuMSZoX — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 31 marca 2019

17:19 Pojedynek w ekipie Williamsa. George Russell wyprzedził Roberta Kubicę, który obecnie jest 17. Za ich plecami mający kłopoty Carlos Sainz z McLarena oraz Lance Stroll i Romain Grosjean.

17:16 Lance Stroll i Romain Grosjean musieli zjechać do alei serwisowej.

17:14 Zgasły czerwone światła! Charles Leclerc został wyprzedzony przez Sebastiana Vettela i to Niemiec jest liderem! Kubica na 17. pozycji! Polak zdołał wyprzedzić George'a Russella, Lance'a Strolla i Romaina Grosjeana.

17:10 Kierowcy ruszyli na tzw. okrążenie formacyjne.

17:01 Trudno spodziewać się sukcesu od zawodników Williamsa skoro w kwalifikacjach stracili aż 1,5 sekundy do 18. w stawce Lance'a Strolla.

16:59 Cześć oficjalna za nami. Za kilka minut kierowcy rozpoczną okrążenie "rozgrzewkowe".

16:51 Ma być sucho, ale wietrznie na torze.

16:51

Race weather



It's dry, but a bit blowy out on track #BahrainGP#F1pic.twitter.com/kNmWiHrT2z — Formula 1 (@F1) 31 marca 2019

16:49 Bolidy Williamsa już na swoich pozycjach.

16:49

In position on the grid #BahrainGPpic.twitter.com/j0Y1rG7LCk — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 31 marca 2019

16:44 - Choć w tej chwili nie walczymy o nic więcej niż o 19. miejsce. W dalszym ciągu powinniśmy wyciągnąć maksymalnie dużo z tych ustawień, a nie zrobiliśmy tego - przyznał ostatnio George Russell.

16:41 Tak prezentuje się auto Roberta Kubicy.

16:41

Waking up from its slumber #BahrainGPpic.twitter.com/Pm2aHR3pyr — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 31 marca 2019

16:39 Formuła 1 przyciąga wielkie gwiazdy ze świata sportu.

16:34 A były kiedyś czasy, że polski kierowca potrafił wykręcić najszybszy czas okrążenia w Bahrajnie. Przypominamy wydarzenia z 2008 roku.

16:30 W sobotnich kwalifikacjach cudu nie było. Samochód Roberta Kubicy w niewyjaśnionych okolicznościach nie dostał więcej mocy i nie poprawił sterowności.