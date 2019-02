Kubica testuje. Coraz szybszy, ale wciąż zamyka stawkę

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

11:34 I kolejna porcja zdjęć bolidu Polaka:

11:31

RK na dłuższym przejeździe. Kółko po kółku zdejmuje ze stopera. Jedzie płynnie, precyzyjnie, bez naciskania, bez walki z bolidem. Wkręca się w rytm i poznaje FW42. Jak dobrze widzieć, że to już jeździ! Na razie 4.3 sek straty do najszybszego Lewisa. Po 22 kółkach. pic.twitter.com/Y2Huvhtkxe — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) February 21, 2019

11:27 Krakowianin poprawia się z okrążenia na okrążenie. W sumie przejechał już 23, czyli tyle samo co wczoraj Russell. Czasy coraz lepsze. 1:23.380, teraz już 1:22.681!

11:22 Kolejna poprawa Roberta - 1:24.902. Już tylko niespełna 5 sekund do przedostatniego Gasly'ego.

11:20 Kubica znowu jedzie. Tym razem już bez dodatkowych obciążeń.

11:05 Leclercowi wynik 1:18.475 dawał pierwszą pozycję, ale Hamilton wrócił na czoło stawki z czasem 1:18.337.

11:00 15 okrążeń Kubicy i znowu zjazd do boksu. Polak przejechał na razie najmniej w dzisiejszych testach. Albon oraz Gasly po 16.

10:55

Tymczasem na torze flashbacki z Fuji 2007. Kubica vs Hamilton 2! #F1PL#ElevenF1pic.twitter.com/i3PjLg3C54 — Padokowe Świry (@PadokoweSwiry) February 21, 2019

10:54 Niewiele brakowało, a na torze doszłoby do kraksy. Nieporozumienie między Kubicą, a rozpędzonym Hamiltonem.

10:48 Kubica poprawił swój czas - 1:46.262. to jednak wciąż ponad 22 sekundy straty do przedostatniego Norrisa. Pamiętajmy jednak, że dziś liczy się przede wszystkim optymalne ustawienie bolidu.



10:24 Dziewięć okrążeń za Polakiem i za chwilę kolejne. Nasz kierowca sprawdza działanie aerodynamiki, stąd jazda ze stałą prędkością.

10:18

Znowy kratownice skądś zaiwanili. No co za zwyczaje w tej Formule 1 Testy aero. Żmudne i powolne. W tym zimnie i tak niewiele więcej da się zrobić. Ważne, że póki co wszystko działa... pic.twitter.com/yI7STf8Hyx — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) February 21, 2019

10:18 I wszystko jasne, skąd taki, a nie inny czas Polaka - czujniki.

10:16 No i proszę. Na godzinę 10:15 najszybszy jest Hamilton: 1:18.800

10:11 Jest spora różnica w porównaniu do przedostatniego Lando Norrisa - 1:24.506...

10:10 Polak wykręcił na razie najgorszy czas: 1:55.741.

10:07 I ponownie mamy Roberta!

10:04 Na torze też już Lewis Hamilton. Mistrz świata zanotował na razie tylko jedno okrążenie instalacyjne.

10:03 Z kolei czas Daniela Ricciardo - 1:25.527.

10:01 Na torze zaprezentował się już także były kolega Kubicy z Williamsa Lance Stroll. 1:23.105 - to pierwszy pomiar Kanadyjczyka.

9:58 Za nim monakijski kierowca Charles Leclerc - 1:21.029.

9:56 Pierwszym kierowcą, który miał mierzone okrążenie był Romain Grosjean. Czas Francuza to: 1:20.851.

9:53 Źródło: Williams Racing Robert Kubica

9:53 Cel Williamsa na dziś to: jak najwięcej kółek. Z uwagi na wszystkie problemy, które targały grupą, o których była już mowa, nie należy się spodziewać rewelacyjnych czasów.

9:49 Jedno niezmierzone okrążenie instalacyjne i kolejny powrót do boksu.

9:44

Kubica en el Williams pic.twitter.com/vObwmyGoJW — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 21, 2019

9:44 Kubica ponownie wyjechał na tor.

9:40

Wciąż czerwona flaga na torze, ale Williams już uzbrojony z kraty z czujnikami, gotowy na wyjazd — Aldona Marciniak (@AldonaMarciniak) February 21, 2019

9:38

Jest słońce, jest i czerwona flaga: Norris wylądował McLarenem w żwirze. Tymczasem Williams zamontował rusztowania z czujnikami przepływu powietrza, będzie praca nad aerodynamiką #Kubica#ElevenF1#F1Testingpic.twitter.com/gIs9m1cyqx — Mikołaj Sokół (@SokolimOkiem) February 21, 2019

9:35 Co na razie wiemy?

9:28 Tak to wyglądało...

9:27

And we're under way on the final day of week one of #F1Testing



Here's a look at who is due on track today



= @Circuitcat_cat#F1pic.twitter.com/KZaj9Ht5lj — Formula 1 (@F1) February 21, 2019

9:25 A kto poza krakowianinem dziś też testuje?

9:23 Po dwóch okrążeniach, które nie były mierzone, krakowianin zjechał do boksu.

9:19

We think these guys will be looking forward to seeing #RK88 hit the track this morning #F1Testingpic.twitter.com/nnZns1HM6y — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 21, 2019

9:15

Bez większych ceregieli o godzinie 9:02 Robert wyjechał na tor nowym Williamsem FW42. Trzymajmy kciuki za jak największe przebiegi! pic.twitter.com/SMQVe2cNVd — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) February 21, 2019

9:15 Robert jako jeden z pierwszych ruszył na tor kilka minut po godzinie 9.

9:10

Good morning on day four of pre-season testing from Barcelona!



And it's a special morning for Robert Kubica and his fans, as the Pole gets behind the wheel of the @WilliamsRacing FW42 for the first time #F1Testing#F1pic.twitter.com/thnZg6DdrA — Formula 1 (@F1) February 21, 2019

9:07 Polskich kibiców nie brakuje pod Barceloną.

9:03

Temperatura powietrza 3stopnie. Za dużo testowania nie będzie o poranku. Za zimno dla opon. Co najwyżej shakedown. — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) February 21, 2019