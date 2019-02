Robert Kubica wspomina dramatyczne wydarzenia sprzed ośmiu lat. "Miałem dziwne przeczucia"

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Dwukrotny mistrz świata kibicuje Kubicy. "Jego historia jest nieprawdopodobna" Lubią się, nawet... czytaj dalej » 6 lutego 2011 roku. Poranek. Prowadzona przez Kubicę Skoda Fabia S2000 wyrusza na trasę pierwszego odcinka specjalnego. Wjeżdża w zakręt, wbija się w metolową barierę przy drodze. Bariera przeszywa karoserię, druzgoce prawą rękę kierowcy. Pilot Jakub Berger nie ma żadnych obrażeń.



Decydowały centymetry. Gdyby bariera wbiła się o 10 cm dalej w prawą stronę, nikomu nic by się nie stało. 10 cm w lewo - prawdopodobnie zabiłaby Kubicę. 30 cm w prawo, prawdopodobnie Bergera. Przy jednym szczęście stało, przy drugim nie.



Kubica przez godzinę uwięziony jest we wnętrzu auta. Traci pięć litrów krwi. Helikopterem transportują go do szpitala. Operację przeprowadzają dwa siedmioosobowe zespoły.



- To był w moim życiu moment przełomowy, zmienił mnie jako człowieka - mówi 34-letni Polak na łamach "The Sun".

Nie rozpamiętywał

O F1 musiał zapomnieć, a wiadomo, że od sezonu 2012 miał reprezentować barwy Ferrari. Czarne myśli nadlatywały często, chwile załamania też.



- Z dużymi nadziejami poddawałem się kolejnemu zabiegowi, niestety, okazywało się, że poprawy nie było - opowiada. Operacji przeszedł ponad 20. Rehabilitacja trwała latami, sprawności w kontuzjowanej ręce nie odzyskał do dziś.

Źródło: Newspix Samochód Kubicy po wypadku w rajdzie Ronde di Andora



Dni miał lepsze i gorsze. Huśtawkę nastrojów. W końcu, co pomogło mu bardzo, pogodził się z losem. - Na nowo zacząłem siebie odkrywać, wszystko odbudowywać. Mózg uczył się radzić sobie z ograniczeniami ciała. Wcześniej podniósłbym tę szklankę prawą ręką, teraz podnoszę lewą. Dużo musiałem zmienić - przekonuje.



Nie chodził przez trzy miesiące. Przez kolejne dwa jeździł na wózku. Zadziwiające, ale za kierownicą zasiadł już po pół roku, nie dopadła go żadna trauma czy blokada psychiczna. O dziwo szybki był, jak wcześniej, dlatego zaczął myśleć o powrocie do rajdów. - Nie rozpamiętywałem, nie zastanawiałem się, co by było gdyby. Wyznaczyłem sobie nowy cel, nowe wyzwanie - opowiada.



Do F1 zbliżał się powoli, małymi kroczkami. Zaczął oglądać wyścigi, pojawił się w padoku. W końcu dotarł do punktu, w którym przyznał, że tak, chce wrócić tam.

Źródło: Newspix W sezonie 2019 Kubica będzie kieorwcą wyścigowym Williamsa

"Nie boję się tych emocji"

Wrócił w roku 2018, jako tester i kierowca rezerwowy Williamsa. W ruszającym niebawem sezonie 2019 w tej samej ekipie będzie już kierowcą wyścigowym, walczącym o punkty mistrzostw świata. Dostał drugą szansę. Dokonał niemożliwego.

W stawce 20 zawodników starszy będzie tylko 39-letni Fin Kimi Raikkonen.



- Przed wypadkiem przypominałem maszynę - mówi wprost. - Wygrałem Grand Prix Kanady, byłem szczęśliwy, ale nie świętowałem. Po wypadku stałem się bardziej uczuciowy, bardziej wrażliwy. Nie boję się tych emocji, muszę tylko wiedzieć, jak je kontrolować. Mam nadzieję, że wpłyną na mnie pozytywnie - kończy Kubica.