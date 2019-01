Nowe auto Kubicy dopiero w Barcelonie. "Liczę, że będzie o wiele lepsze"

Kubica o swoim powrocie do Formuły 1

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Podobnie, jak w ostatnich latach, nowy cykl mistrzostw świata Formuły 1 startuje w drugiej połowie marca w australijskim Melbourne. Oczywiście, zanim to nastąpi odbędą się testy. Pierwsze dwa terminy to 18-21 lutego i 26 lutego-1 marca w Barcelonie. Zima to czas, kiedy zespoły budują nowe samochody. Tak samo jest oczywiście w Williamsie.

– Nasze auto jest w końcowej fazie produkcji. Na oficjalnych testach w Hiszpanii zaprezentujemy je po raz pierwszy. To jest kluczowy moment sezonu, bo tam poznamy naszą siłę. Formuła 1 się zmienia. Jest mniej testów i to jedna z niewielu szans. Odpowiednia konstrukcja na początku sezonu jest bardzo ważna, bo potem trudno jest odrobić ewentualne straty – mówi Kubica, który wraca do najbardziej prestiżowej klasy wyścigowej świata po ośmiu latach przerwy.

- Mam nadzieję, że nasz bolid bazowy będzie wystarczający dobry. Po poprzednim sezonie zespół wyciągnął wnioski i liczę, że samochód będzie o wiele lepszy. Będą się starał pomóc ekipie pod kątem technicznym. Pamiętajmy jednak, że to nie ja produkuje nowe części i bolid. Krok po kroku będziemy chcieli poprawiać auto, aby Williams był znów tam, gdzie powinien być – dodaje 34-latek.

Zapomnieć o poprzednim aucie

Na razie trudno powiedzieć, kiedy zobaczymy nowe auto brytyjskiego zespołu Polaka. W tym momencie znana jest lista terminów prezentacji sześciu teamów. Pierwsza uroczystość będzie należała do Toro Rosso. 11 lutego ten team pokaże auto w transmisji internetowej. Ostatnia z zaplanowanych prezentacji na tę chwilę odbędzie się w Barcelonie 18 lutego. Wtedy poznamy nowe auto Saubera.

- Są różne koncepcje, ale widać, że w Williamsie nie ma planów prezentowania samochodu. Absolutnie nie ma jednak możliwości, aby jeździli autem z poprzedniego sezonu. Na pewno będą chcieli w Barcelonie sprawdzić nową konstrukcję – komentuje w rozmowie z Eurosport.pl Gac.

– W Warszawie we wtorek pokazano auto z 2017 roku, ale nie mogło być inaczej. Obecny samochód jest dopiero produkowany, a o zeszłorocznym Williams na pewno chciałby jak najszybciej zapomnieć. Mam na myśli ich wyniki, które zdecydowanie odbiegały od ambicji i planów – dodaje ekspert Eurosportu.

Kubica jeszcze we wtorek wrócił do Anglii. Tam w siedzibie zespołu w Grove będzie z inżynierami pracował na usprawnieniami auta.