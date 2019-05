Bez zapłaty dla zespołu Kubicy. Przelew z Baku nie przyszedł na konto

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Russell mógł zginąć na torze. "Milimetry wyżej i byłoby o wiele gorzej" To, co stało się... czytaj dalej » Tamten weekend 26-28 kwietnia w Baku był dla Williamsa bardzo pechowy. Już po kilkunastu minutach bardzo poważnie samochód uszkodził Russell. Najechał on na wystający właz studzienki, która chwilę wcześniej obluzowała się, gdy przejechał po niej kierowca Ferrari Charles Leclerc. Auto Brytyjczyka nie nadawało się do jazdy. Mocno zniszczone było podwozie.

Wolą nowe podwozie zamiast kwiatków

Organizatorzy Grand Prix w stolicy Azerbejdżanu za to zdarzenie wzięli winę na siebie. To oni nie zabezpieczyli studzienki w odpowiedni sposób. Zapowiedzieli bardzo szybko, że pokryją koszty naprawy auta. Te szacowano na około pół miliona dolarów. Na razie porozumienia w sprawie wypłaty nie ma. Prawdopodobnie jeszcze zajmie to trochę czasu.

- Oszacowanie wszystkich kosztów nie było najłatwiejsze. Spotkałem się z promotorem GP Azerbejdżanu w Baku i wyjaśniłam, że te pieniądze są po prostu potrzebne naszemu zespołowi. Byli dla nas bardzo mili, świetnie nas przyjęli i rozmowy przebiegły bardzo szybko. Byliśmy zatem zadowoleni. Dostaliśmy także przepiękne kwiaty, ale bardziej wolałabym nową podłogę - powiedziała z uśmiechem Claire Williams, a więc szefowa zespołu.

Czekali rok

W przeszłości podobną sytuację z przedłużającą się wypłatą odszkodowania miała ekipa Haas F1. W 2017 roku auto prowadzone przez Francuza Romaina Grosjeana uderzyło w barierę na torze Sepang International. Wypadek w Malezji był spowodowany obluzowaną osłoną odpływu. Wtedy Haas czekał na pieniądze rok.