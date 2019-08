Mistrz świata Formuły 1 zaniepokojony. "Nowe przepisy są jak brexit"

We wtorek Liberty Media, która zarządza Formułą 1, poinformowała, że w sezonie 2020 w kalendarzu pojawi się Grand Prix Holandii. Wyścig na torze Zandvoort powróci do F1 po 35 latach przerwy. Kontrakt podpisano na trzy lata. Wcześniej potwierdzono, że w sezonie 2020 pojawi się GP Wietnamu.

Formuła 1 wróci do Holandii

Formuła 1 wróci do Holandii

06.06 | Kręte ulice Monako mogą być kojarzone nie tylko z luksusem, ale także najbardziej prestiżowym wyścigiem Formuły 1. Organizowanym tutaj od ponad 50 lat. Wyścig ten generuje gigantyczne pieniądze z reklam największych światowych firm, które zamieszczane są na trasie wyścigu. Wystarczy tylko powiedzieć, że w trakcie wyścigów F1 tutaj w Monako ceny hoteli zawsze podwójnie drożeją, tak samo jak wypożyczenie jachtów. Przy czym, wynajem jachtu średniej jakości na cały dzień kosztuje standardowo od 10 do 15 tys. euro. Monako zatem nie utrzymuje się wbrew powszechnej opinii tylko z hazardu, ale turystyki i VAT-u. Takie imprezy jak wyścig F1 przyciągają na te kilka dni nawet 100 tys. widzów, którzy wydają w tym czasie gigantyczne pieniądze

Russell ma problem. "Połowa komentarzy to hejt polskich kibiców" Młody kierowca... czytaj dalej » Przepisy na sezon 2021 Formuły 1 mają zostać przedstawione w październiku, a wiec jeszcze przed tym, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Nowe zasady mają zwiększyć konkurencyjność między obecnymi zespołami, może dojść do wielu zmian w użyciu silnika i opon.

Nikt nie próżnuje

Sceptycznie do wszystkich pomysłów podchodzi Lewis Hamilton. Brytyjczyk zaznacza, że szefowie F1 nie czerpią zbyt wiele z pięknej przeszłości dyscypliny.

- Jeśli spojrzeć na wszystkich producentów i na to jak postępują, chodzi mi głównie o technologię oraz ewolucję, to nie cofamy się - ocenił pięciokrotny mistrz świata.

- Nowe przepisy są trochę jak brexit. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co osiągną i co chcą osiągnąć. Są pewne elementy, które możemy poprawić i sprawić, aby ten sport był lepszy. Wszyscy nad tym pracują - dodaje Hamilton, który uważa, że wprowadzenie nowych przepisów w F1 przypomina mu brexit. - Nikt nie wie, czy dobrze robimy. Dopiero po zmianach odpowiemy sobie na to pytanie - powiedział kierowca Mercedesa, który jest liderem klasyfikacji generalnej tegorocznego sezonu.

W ostatni weekend sierpnia zmagania o Grand Prix Belgi na torze Spa Francorchamps.