Droga przez mękę. Ogromna strata Kubicy i Russella

Relacja z czwartkowych treningów z udziałem Kubicy i Russella

Obecny sezon, to jak na razie dla Williamsa prawdziwa droga przez mękę. Nie inaczej było w czwartek, gdy kierowcy wyjechali na tor w Monako. Tylko na pierwszym treningu Kubica nie zajął ostatniej pozycji, ale było to spowodowane kłopotami technicznymi w bolidzie Lance'a Strolla. Później wszystko – w tym Kubica – wróciło na swoje miejsce.

Na pierwszym treningu w Monte Carlo najszybszy był broniący tytułu mistrza świata Lewis Hamilton (Mercedes), który uzyskał czas 1.12,106 i o 0,059 wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. Trzeci był drugi z kierowców Mercedesa, Valtteri Bottas. Dalsze miejsca zajęli Charles Lecerc i Sebastian Vettel.

Kubica stracił do Hamiltona 3,408, ale tym razem nie był najgorszy – słabiej spisał się Kanadyjczyk Lance Stroll (Racing Point-Mercedes). Trzeba podkreślić, że w trakcie pierwszej sesji Polak musiał zjechać do alei serwisowej, gdyż zawadził o barierę i uszkodził lewe skrzydło. Na szczęście nie była to poważna usterka i Polak wrócił na tor.

Wszystko po staremu

Po przejechaniu zaledwie sześciu okrążeń na drugim treningu, do garażu zjechał George Russell. Brytyjczyk miał dużo szczęścia, bo na najtrudniejszym zakręcie niemal uderzył w bandę, ale i tak wykręcił czas 1:15.052 - był szybszy od Kubicy (1:15.146). Później wrócił na tor, jednak nie zdołał poprawić swoich osiągów.



George Russell is the latest driver to lock up at the infamous Sainte Devote#F1#MonacoGPpic.twitter.com/hLDChqCFYI — Formula 1 (@F1) May 23, 2019





Długo najwolniejszy był Stroll, który ponownie plasował się na ostatniej pozycji. Mimo sporych problemów na początku treningu, udało mu się jednak poprawić wynik (1:14.558) i to Polak spadł na ostatnie miejsce w stawce. Ostatecznie kierowca Williamsa stracił do lidera ponad cztery sekundy.

FP2 CLASSIFICATION @LewisHamilton tops the time sheets for the second straight session



Another impressive display by @alex_albon in P5#F1#MonacoGPpic.twitter.com/X2daW295Yy — Formula 1 (@F1) May 23, 2019





Kubica zahaczył o barierkę na treningu. Williams nie zamknął stawki Obrońca tytułu... czytaj dalej » Niestety Kubica ponownie zgłaszał problemy z samochodem, a konkretnie trakcją i przyczepnością tylnej osi, co na pewno nie napawa optymizmem przed sobotnimi kwalifikacjami.

Na drugim treningu raz jeszcze bezkonkurencyjny okazał się Hamilton (1:11.118), a tuż za nim znalazł się drugi z kierowców Mercedesa, Bottas (+ 0.081). Trzeci czas uzyskał Vettel (+ 0.763), a niespodziankę sprawił Alexander Albon (+ 0,913) z Toro Rosso, który był piąty.

Stłumiona atmosfera

Niedzielne Grand Prix Monako uchodzi za najbardziej prestiżowe. Niestety atmosfera może być stłumiona – wszystko z powodu śmierci legendarnego kierowcy Nikiego Laudy, trzykrotnego mistrza świata (1975, 1977, 1984), który zmarł w poniedziałek w wieku 70 lat. W specjalnym kasku upamiętniającym Austriaka pojedzie Vettel.



Wonderful gesture from Sebastian Vettel here in Monaco - this is his helmet paying respect to #NikiLauda

Live on @SkySportsF1 now for #FP1https://t.co/Bx0ZrMF2QF#MonacoGP#F1#SkyF1pic.twitter.com/3ZtfkpQvqw — Sky F1 Insider (@SkyF1Insider) May 23, 2019





Liderem klasyfikacji generalnej po pięciu z 21 wyścigów jest Hamilton (112 pkt), przed Bottasem (105) oraz Verstappenem (66). Kubica plasuje się na ostatnim, 20. miejscu (bez punktu).