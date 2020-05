Vettel odchodzi z Ferrari. "Decyzja najlepsza dla obu stron"

26.08. | Czterokrotny mistrz świata przyleciał do Rosji, by jako pierwszy kierowca Formuły 1 wypróbować i pokonać pełną pętlę nowego toru w Soczi. Nie mogę doczekać się wyścigu - oznajmił Niemiec.

O decyzji Vettela - czterokrotnego mistrza świata w barwach Red Bulla - Ferrari poinformowało we wtorek rano w komunikacie. "To decyzja podjęta wspólnie przez nas oraz Sebastiana. Uważamy, że jest najlepsza dla obu stron" - oświadczył, cytowany na oficjalnej stronie zespołu, jego szef Mattia Binotto.



Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020





- Nie była to łatwa decyzja, biorąc pod uwagę wartość Sebastiana jako kierowcy i człowieka. Nie było jednego konkretnego powodu, poza przekonaniem z obu stron, że nadszedł czas pójść w swoje strony, by osiągnąć zakładane cele - kontynuował. IndyCar coraz bardziej kuszące dla Ferrari. "Marzy mi się włoska bitwa" Mario Andretti,... czytaj dalej »

Odrzucił dwie propozycje

Vettel, którego umowa z Ferrari kończyła się po tegorocznym sezonie, otrzymał dwie propozycje przedłużenia kontraktu z włoskim zespołem. Pierwszą w kwietniu - tylko na rok. Jak informował wówczas dziennik sportowy "La Gazzetta dello Sport", w nowej umowie pensja niemieckiego kierowcy została znacznie obniżona i miała wynosić 11 milionów euro.



Tymczasem Vettel planował podpisać nowy kontrakt na minimum dwa lata, a rocznie chciałby zarabiać 20 mln euro. Ferrari nie złożyło broni. Oficjalnie potwierdziło, że przygotowuje dla Niemca nową propozycję, w której będzie podwyżka pensji. Miała ona wynosić 12 mln euro - tyle, ile otrzymywał w sezonie 2019 Charles Leclerc, który pod koniec roku związał się z teamem nową umową do końca 2024 roku. Niemiec, który jest drugim najlepiej zarabiającym kierowcą w stawce Formuły 1, na ofertę nie przystał.

Jak powiedział, "kwestie finansowe nie miały wpływu na tę wspólną decyzję". - "Nie kieruję się tym przy podejmowaniu decyzji i nigdy nie będę. To, co działo się w ostatnich miesiącach, zmusiło wielu z nas do zastanowienia się nad życiowymi priorytetami. Trzeba użyć wyobraźni i dostosować się do nowej sytuacji. Sam poświęcę trochę czasu, by zastanowić się na tym, co naprawdę się dla mnie liczy" - stwierdził Vettel w komunikacie.

Utrzymuje, że pozostaje w dobrych relacjach z zespołem, którego zawodnikiem został w 2015 roku. - Zajmuje szczególne miejsce w Formule 1 i życzę mu wszelkich sukcesów. Moim celem na teraz jest zakończyć przygodę z Ferrari, dodając kolejne piękne chwile do tych, które dotychczas przeżyliśmy - zakończył.

Źródło: gettyimages.com Gdzie po sezonie odejdzie Vettel?

Kto za Vettela?

Niemiec miał doprowadzić ponownie włoski team do mistrzostwa świata. Nie udało się tego dokonać - od sześciu sezonów w F1 dominuje ekipa Mercedesa z Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem w składzie.

Według nieoficjalnych informacji team Ferrari rozmawia m.in. z Australijczykiem Danielem Ricciardo i Hiszpanem Carlosem Sainzem jr. Plotka głosiła także, że przedstawiciele Ferrari złożyli ofertę zatrudnienia sześciokrotnemu mistrzowi świata Hamiltonowi, ale ten kategorycznie oświadczył, że nie planuje zmiany teamu.

Jeszcze czekają

W 2020 roku miała się odbyć rekordowa liczba 22 wyścigów, jednak dotychczas już 10 z nich zostało przełożonych lub odwołanych z powodu koronawirusa. Sezon ma się rozpocząć 3-5 lipca w Austrii.

W tym roku kierowcą testowym w teamie Alfa Romeo jest Robert Kubica.