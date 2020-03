Skakanie na Wielkiej Krokwi odwołane​

Kwarantanna w świecie skoków, lekarz uspokaja. "Polacy są zdrowi" Epidemia... czytaj dalej » "(...) Komitet Organizacyjny został zmuszony do podjęcia decyzji o odwołaniu Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich planowanego w dniach 14-15.03.2020 r. w Zakopanem" - napisano w komunikacie.​​

Pozostały finałowe konkursy​

​Międzynarodowa Federacja Narciarska ogłosiła w poniedziałek, że konkursy, do których nie dojdzie w Zakopanem, nie zostaną przeniesione w inne miejsce. ​

Do zakończenia sezonu 2019/2020 w Pucharze Kontynentalnym pozostały zatem tylko finałowe zawody, które w dniach 21-22 marca odbędą się w rosyjskim Czajkowskim.​

Liderem cyklu jest Austriak Clemens Leitner, który o 154 punkty wyprzedza swojego rodaka Clemensa Aignera i o 522 punkty Japończyka Taku Takeuchiego. Najlepszy z Polaków – Paweł Wąsek – jest dwunasty.



The men's COC competitions in #Zakopane (March 14 - 15) are canceled due to Covid-19 and cannot be replaced!#skijumping#FISskijumping — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 9, 2020





