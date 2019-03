Polacy stracili upragnione miejsce, Boe wyrównał rekord Fourcade’a

Norweg Johannes Thingnes Boe okazał się najlepszy w sprincie podczas mistrzostw świata. 25-latek miał jedno pudło, ale nawet to nie przeszkodziło mu w zwycięstwie. Drugie miejsce zajął Rosjanin Aleksandr Łoginow, a trzecie Francuz Quentin Fillon Maillet. Biathlonowe mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Johannes Thingnes Boe wygrał w Oslo ostatni sprint obecnego sezonu Pucharu Świata. Dla czterokrotnego złotego medalisty z Oestersund było to już 14. zwycięstwo. W piątek Norweg (0+1) o 31 sekund wyprzedził Włocha Lukasa Hofera (0) i o 35 sekund trzeciego Francuza Quentina Fillona Mailleta (0). Polacy punktów nie wywalczyli, a dodatkowo w Pucharze Narodów spadli za Słowaków, na 18. miejsce.

W piątkowym sprincie Grzegorz Guzik (1+1) był 52. (+2:23), Łukasz Szczurek (1+1) 88. (+3:47), a Andrzej Nędza-Kubiniec (3+1) 98. (+3:11).

Niestety lepiej spisali się Słowacy, którzy przed ostatnim w sezonie biegiem do klasyfikacji Pucharu Narodów tracili do Polaków tylko sześć punktów. 18. miejsce na koniec sezonu oznacza, że w przyszłorocznej edycji Pucharu Świata znów będziemy oglądać tylko trzech Biało-Czerwonych. Z kolei nasi południowi sąsiedzi utrzymali czteroosobową pulę.

W ostatnim sprincie sezonu biathloniści rywalizowali w Oslo-Holmenkollen w bardzo dużej mgle i przy powiewach wiatru. Tylko pięciu z całej 113-osobowej stawki strzelało bezbłędnie.

Świetna dyspozycja biegowa Johannesa Boe sprawiła jednak, że nawet komplet strąconych tarcz nie pozwalał na włączenie się do walki o zwycięstwo. Nad rywalami Norweg, który jedyne pudło zanotował w postawie stojąc, zanotował ponad półminutową przewagę, co stawia go w świetnej pozycji przed sobotnim biegiem pościgowym.

14. zwycięstwem w sezonie Boe wyrównał rekord Martina Fourcade’a z sezonu 2016/2017. Tej zimy 25-latek ma szanse wygrać wszystkie klasyfikacje Pucharu Świata. Triumf w "generalce" już ma w kieszeni. Francuz, który zgarniał Kryształowe Kule w ostatnich siedmiu sezonach, tej zimy w klasyfikacji generalnej zajmuje dopiero ósme miejsce.

Wyniki:

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 24.39,9 (1 karna runda)

2. Lukas Hofer (Włochy) strata 31,7 s (0)

3. Quentin Fillon Maillet (Francja) 35,0 (0)

4. Julian Eberhard (Austria) 38,3 (2)

5. Tarjei Boe (Norwegia) 38,5 (1)

6. Benedikt Doll (Niemcy) 39,4 (2)

...

52. Grzegorz Guzik (Polska) 2.23,4 (2)

88. Łukasz Szczurek (Polska) 3.47,1 (2)

98. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 4.31,9 (4)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 23 z 25 zawodów):

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 1170 pkt

2. Aleksander Łoginow (Rosja) 828

3. Quentin Fillon Maillet (Francja) 809

4. Simon Desthieux (Francja) 789

5. Arnd Peiffer (Niemcy) 700

6. Simon Eder (Austria) 662

...

67. Grzegorz Guzik (Polska) 31

Klasyfikacja końcowa sprintu (po 9 zawodach):

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 514 pkt

2. Aleksander Łoginow (Rosja) 350

3. Simon Desthieux (Francja) 338

...

72. Grzegorz Guzik (Polska) 14