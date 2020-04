"Harry Potter skoków" się nie poddaje. Nowy cel Ammanna

50-letni Kasai na igrzyskach w Pekinie? "Jeśli masz cel, nie tracisz czasu" Noriaki Kasai nie... czytaj dalej » - Planuję jeszcze przez dwa lata skakać. Stawiam sobie jeszcze dwa duże cele - udział w mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku i w igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 - zapowiedział swego czasu jeden z największych rywali Adama Małysza.

Dopiero 35. w klasyfikacji generalnej

Ammann już od lat nie jest w swojej szczytowej formie. Największe sukcesy - po dwa złote medale olimpijskie - świętował w 2002 roku w Salt Lake City i osiem lat później w Vancouver. I w jednym, i drugim przypadku o najwyższe lokaty walczył m.in. z Małyszem.

W ostatnim sezonie Ammann, który właśnie na igrzyskach w 2002 roku ze względu na charakterystyczny płaszcz zyskał pseudonim Harry Potter, wystartował w 19 konkursach Pucharu Świata i zdobył zaledwie 81 punktów. To dało mu dopiero 35. miejsce w klasyfikacji generalnej.

To był jego najgorszy sezon od prawie 20 lat, a więc od momentu, gdy zaczynał karierę na najwyższym poziomie.

Wnioski wyciągnięte

- Wyciągam jednak wnioski z tego, co się stało i to właśnie one pchają mnie do tego, by kontynuować karierę - przyznał zdobywca Kryształowej Kuli w sezonie 2009/10.

Ammann ma także na koncie cztery medale mistrzostw świata. W 2007 roku zdobył złoto i srebro, a w latach 2009 i 2011 cieszył się z brązowych krążków. W 2010 roku był mistrzem świata w lotach narciarskich.

Dwukrotnie zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Cały sezon skoków narciarskich można oglądać w Eurosporcie i Eurosport Playerze.