Monika Hojnisz rozpoczyna walkę o medale. Termometr pokazuje, że będzie dobrze

23.12 | Po niedzielnym biegu ze startu wspólnego w Nowym Mieście na Morawach Monika Hojnisz ma powody do radości. Bardzo dobrze spisała się na trasie, notując szósty czas biegu. I tylko szkoda, że gorzej poszło jej na strzelnicy, gdzie spudłowała czterokrotnie. - Widziałam na trasie, że ten mój bieg jest już fajny - powiedziała na mecie Hojnisz serwisowi Eurosport.pl.

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o biathlonie

Choć do zakończenia sezonu zostało jeszcze siedem startów, Monika Hojnisz już wie, że będzie on dla niej rekordowy. Polka punktowała w każdym biegu, w którym startowała. Sześć razy była w czołowej dziesiątce, raz udało jej się nawet stanąć na podium. Łącznie uzbierała już 468 punktów.





Punkty Moniki Hojnisz w Pucharze Świata w poszczególnych sezonach



Zdarzało się już, że polskie zawodniczki występowały na mistrzostwach w roli kandydatek do medali. W 2007 roku Magdalena Gwizdoń jechała na zawody jako dziewiąta zawodniczka Pucharu Świata. W 2016 identyczną lokatę zajmowała w PŚ Krystyna Guzik. Żadna z nich nie stanęła wtedy na podium.

Polki zdobywały za to medale, kiedy mało kto na nie liczył. W 2013 roku wspomniana Krystyna Guzik miała co prawda przebłyski dobrej formy, ale srebro, które udało jej się zdobyć, było sporym zaskoczeniem i pierwszym podium w karierze. Jeszcze większą niespodziankę sprawiła wtedy bohaterka tego tekstu - Monika Hojnisz. 22-letnia zawodniczka sięgnęła po brąz, choć wcześniej w zawodach nie zbliżyła się nawet do pierwszej dziesiątki.

Czy w takim razie można oszacować szanse naszych zawodniczek na medale?

Kto może liczyć na sukces?

Chcąc liczyć na sukcesy w biathlonie, trzeba dobrze biegać i dobrze strzelać - twierdzenie tyle banalne, co... nie do końca prawdziwe.

O zwycięstwo w Pucharze Świata walczą zwykle dwie grupy zawodniczek. Jedne na strzelnicy radzą sobie średnio, ale są tak znakomitymi biegaczkami, że ewentualne straty mogą odrobić na trasie (Makarainen, Kuźmina). Drugie bardzo dobrze strzelają i... biegają niewiele gorzej (Vitozzi).

Zawodniczki, które bardzo dobrze strzelają (Pavlova, Runngaldier) ale biegają przeciętnie na dobry wynik w Pucharze Świata nie mają co liczyć. W pojedynczych zawodach zdarza im się wygrywać, ku zaskoczeniu widzów, gdy w trudnych warunkach rywalki pudłują na potęgę.

Klasyfikacja Pucharu Świata

Bieg

Na trasach biegowych Hojnisz radzi sobie w tym roku wyjątkowo dobrze. Jest w formie. Statystyki wskazują, że - biorąc pod uwagę cały sezon - jest 14. zawodniczką w stawce. W zawodach poprzedzających mistrzostwa świata radziła sobie nawet lepiej. W Anterselvie i Salt Lake City nawiązywała już rywalizację z najlepszymi biegaczkami (szósty-siódmy czas biegu).

To pozwala mieć nadzieję na to, że przy dobrej dyspozycji na strzelnicy i nieco słabszej postawie bezpośrednich rywalek może walczyć o podium.

Najlepsze biegaczki

Straty Moniki Hojnisz do najlepszych w sprincie na każdym kilometrze

Strzelanie

Jeśli chodzi o strzelanie, Monika Hojnisz na pewno wypełnia "wymagane minimum". Obecny sezon jest bezwzględnie najlepszym w jej karierze - strzela ze skutecznością 88,3% (92% w postawie leżąc i 83% w postawie stojąc). Takiej skuteczności nigdy nie miały Gwizdoń, Guzik i Nowakowska. Opinię najlepszej na strzelnicy miała Guzik, ale jej rekordowy wynik to 86,3% z sezonów 2008/2009 i 2015/2016.

Najskuteczniejsza ze wszystkich zawodniczek startujących w Pucharze Świata jest w tym sezonie Jewgienija Pawłowa (92,7%), która jednak biega zbyt słabo, by liczyć się walce o czołowe pozycje.

Hojnisz jest 16. Strzela jednak niewiele gorzej od liderki, a większość zawodniczek, które ją w tej statystyce wyprzedzają, to słabe biegaczki.

Wśród zawodniczek rywalizujących o medale są tylko dwie, które strzelają jeszcze lepiej niż Hojnisz - liderka klasyfikacji PŚ Włoszka Lisa Vittozzi (91,9%) i ósma, Białorusinka Iryna Kriuko (89,5%).

- W przerwie między sezonami miałam bardzo zróżnicowane zajęcia, w tym treningi mentalne. Bardzo dużo pracowałam nad strzelaniem. Nie chodziło wyłącznie o technikę i pozycję, ale również o głowę - podkreślała na początku zimy Hojnisz.

Najlepiej strzelające zawodniczki Pucharu Świata

Walka o medale

O indywidualne medale Hojnisz będzie walczyć w Oestersund w czterech konkurencjach.

Sprint - to 7,5 kilometra biegu, a w międzyczasie dwa strzelania (pierwsze leżąc, drugie stojąc). Każde pudło na strzelnicy oznacza konieczność przebiegnięcia rundy karnej (150 m). Zawodniczki wybiegają na trasę co pół minuty. Dominują dobre biegaczki. Tylko dwa strzelania dają im mniej okazji do popełnienia błędu, a jedno czy dwa pudła i tak mogą nadrobić na trasie.

Bieg pościgowy - zawodniczki startują zgodnie z różnicami czasowymi ze sprintu, tak jakby kontynuowały bieg. Na dystansie 10 kilometrów są cztery strzelania (dwa stojąc i dwa leżąc). Pudło oznacza karną rundę.



Bieg indywidualny - w tej konkurencji najłatwiej o niespodziankę. Strzelania są aż cztery, a za każde pudło do końcowego wyniku dolicza się karną minutę. Dystans 15 km. Jeśli czołowe biegaczki będą pudłować, słabsza zawodniczka przy czystym strzelaniu może wedrzeć się na podium.

Bieg ze startu wspólnego - wszystkie zawodniczki ruszają na trasę równocześnie. Do pokonania 12,5 kilometra. Cztery strzelania, każdy błąd to karna runda.

Trzecie strzelanie

Jeśli Hojnisz udało się utrzymać formę biegową z Salt Lake City, to kibice mogą liczyć na to, że będzie walczyć o medale w każdej konkurencji. Nie mogą natomiast liczyć na to, że będą śledzić starty ze spokojem. Każda wizyta na strzelnicy oznacza skoki ciśnienia.

Choć Hojnisz strzela celnie, to raczej wolno. Najszybciej strzelająca Włoszka Dorothea Wierer załatwia swoją wizytę na strzelnicy w 20-23 sekundy. Polska zawodniczka potrzebuje co najmniej pół minuty. Długo się przygotowuje i mierzy - jest jedną z najwolniej strzelających w Pucharze Świata.

- W okresie przygotowawczym skupiałam się na tym, by urwać jak najwięcej sekund do pierwszego strzału. Zdaję sobie sprawę z tego, że moje strzelania zajmują za dużo czasu. Będę starała się w kolejnych zawodach urywać kolejne sekundy, by w marcu na mistrzostwach świata już tyle nie tracić -zapewniała na początku sezonu Hojnisz.

Najbardziej nerwowo jest na trzecim strzelaniu. W bardzo wielu biegach to właśnie ten moment eliminuje zawodniczki z późniejszej walki o podium. Wtedy też Hojnisz, która zwykle zaczyna dobrze swój start, ma najwięcej problemów. Zmęczenie i nerwy powodują, że strzela znacznie mniej celnie niż na pierwszym czy drugim strzelaniu.

Skuteczność Moniki Hojnisz podczas poszczególnych wizyt na strzelnicy

Inne Oestersund

Zawody w Oestersund zwyczajowo inaugurują rywalizację w Pucharze Świata. Hojnisz miała okazję startować w nich już siedmiokrotnie. W 19 dotychczasowych biegach jej najlepszym wynikiem była 12. lokata z biegu indywidualnego w sezonie 2013/2014. Teraz jednak można wierzyć, że sytuacja się odmieni.

Polska dziewiątka na mistrzostwa świata. Wraca weteranka Od najbliższego... czytaj dalej » Po pierwsze dlatego, że obecny sezon w wykonaniu Hojnisz jest absolutnie wyjątkowy, co wykazaliśmy powyżej. Po drugie, Oestersund w połowie marca jest dużo przyjemniejszym miejscem do uprawiania sportu niż na przełomie listopada i grudnia.

Podczas mistrzostw świata dzień w regionie Jamtland trwać będzie 11,5 godziny. To dwa razy dłużej niż w czasie, gdy zazwyczaj biathloniści rywalizować muszą na miejscowym stadionie. Wyższe są także temperatury, których dobowa średnia wzrasta z -4 stopni Celsjusza w grudniu do -2 stopni (dane z lat 1985-2015). Marzec jest także najsuchszym miesiącem w roku, co nie pozostaje bez wpływu na samopoczucie.

Wymarzone ciepło

Dla Moniki Hojnisz prognozy pogody są dość optymistyczne. Najprawdopodobniej uniknie ona rywalizacji w dużym mrozie, za czym nie przepada. Wielokrotnie deklarowała, że nie lubi zimna i jej dotychczasowe starty zdają się potwierdzać, że lepiej sobie radzi, gdy jest ciepło. Do tej pory najlepsze wyniki uzyskiwała przy dodatnich temperaturach lub niewielkim mrozie.

Najlepsze wyniki Moniki Hojnisz w Pucharze Świata

Dopiero w tym sezonie nieco się przełamała i zaliczyła niezłe starty, również przy większym mrozie wbijając się do pierwszej dziesiątki w Hochfilzen i Anterselvie.

Źródło: Eurosport Najlepsze wyniki Moniki Hojnisz w sezonie 2018/2019

"Nie osiądziemy na laurach"

Choć Monika Hojnisz jest najlepszą z naszych zawodniczek, to nie tylko ona może się liczyć w Oestersund w walce o medale. Ostatnio formą błysnęła też mistrzyni świata juniorów z 2018 roku - Kamila Żuk. W Salt Lake City dwukrotnie kończyła zawody w pierwszej dziesiątce. Żeby zdobyć medal, potrzebowałaby dużo szczęścia, ale polski biathlon zna już takie historie.

Dobra dyspozycja obydwu zawodniczek zapowiada też spore emocje w biegu sztafetowym.

Na panów w tym roku raczej nie mamy co liczyć, bo w Pucharze Świata radzą sobie słabo.

Starty w Oestersund zawodniczki rozpoczną od piątkowego sprintu. Tutejszy stadion położony jest na wysokości 363 m n.p.m., a najwyższy punkt na trasie znajduje się na 393 m. Obecny sezon pokazuje, że Polce lepiej startuje się na dużych wysokościach (Pokljuka - 1300 m n.p.m., Hochfilzen - 959 m, Antholz - 1600 m, Soldier Hollow - 1665 m), ale to nie musi o niczym decydować. Dla biathlonistki w optymalnej formie żadna konfiguracja nie będzie przeszkodą, o czym przekonała wszystkich Weronika Nowakowska w 2015 roku, sięgając po dwa medale na wcześniej nielubianych przez siebie trasach w Kontiolahti.

Już na samym początku sezonu, gdy Hojnisz liczyła się w walce o prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, sama zawodniczka i jej trenerka tonowały nastroje, twierdząc, że szczyt formy powinien pojawić się w Oestersund.

- Zadaniem na teraz nie jest wygrywanie zawodów, a stabilny bieg i stabilne strzelanie - mówiła przed kilkoma miesiącami. - Nie będzie tak, że osiądziemy na laurach. Wciąż czeka nas dużo pracy, by zrealizować nasz cel. Najlepsze wyniki mają przyjść na mistrzostwach świata - zapewniała trenerka największej polskiej nadziei na medal w Oestersund.

