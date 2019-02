Maliszewska z szansą przejścia do historii. O krok od Pucharu Świata

– Zrobię wszystko, by utrzymać pozycję liderki. Mam dwie szanse startowania na swoim koronnym dystansie. Ale jak będzie, tak będzie. Ja dam się z siebie wszystko. Czy to weekend mojego życia? Przeżyłam go już na niedawnych mistrzostwach Europy, czy na Pucharach Świata, gdzie też wygrywałam. Na pewno mogę powiedzieć, że piątek był najtrudniejszy, bo intensywność startów była ogromna – powiedziała Maliszewska.

W Turynie sprinterki będą rywalizować na 500 metrów dwukrotnie – w sobotę i niedzielę. Zwyciężczyni każdej z rywalizacji otrzyma 10 000 punktów. Maliszewska w tej chwili wyprzedza główną rywalkę – Holenderkę Larę van Ruijven – o ponad 11 000 punktów.

Tak naprawdę tylko kataklizm mógłby odebrać Polce pierwszy w karierze końcowy triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Maliszewska na pewno zdobędzie w sobotę trofeum, jeśli wyprzedzi van Ruijven. Jeśli Holenderka zajmie pozycję trzecią lub niższą, to naszej zawodniczce do wielkiego sukcesu wystarczy miejsce tuż za rywalką.

Ma sentyment do Turynu

W piątek Maliszewska wystartowała w biegach eliminacyjnych przed sobotnią i niedzielną rywalizacją na 500 metrów. W sumie pojawiła się na lodzie czterokrotnie i wszystkie wyścigi wygrała. Wieczorem wystartowała również w dwóch sztafetach - najpierw razem ze swoją siostrą Patrycją oraz Nikolą Mazur i Kamilą Stormowską zajęła trzecie miejsce na dystansie 3000 metrów w swoim biegu ćwierćfinałowym i odpadła z rywalizacji. Późnym wieczorem wraz z Mazur, Szymonem Wilczykiem i Pawłem Adamskim w rywalizacji sztafet mieszanych na 2000 metrów wywalczyła awans do sobotniego półfinału.

W sobotę najlepsze sprinterki będą rywalizować w sesji popołudniowej. Ćwierćfinały rozpoczną się o godz. 14, a o 15.47 zaplanowany jest bieg finałowy. W polskiej ekipie wierzą, że z udziałem Maliszewskiej, od niedawna, podobnie jak cała kadra, wspieranej przez holenderską firmę OTTO.

– Nie stresuję się, bo to już jeden z ostatnich startów w tym sezonie. I z jakim wynikiem bym stąd nie wyjechała, to i tak będzie najlepszy wynik mojego życia. A do Turynu mam sentyment, bo tu startowałam pięć lat temu w kwalifikacjach olimpijskich. Miło jest tu wrócić po pięciu latach już na innym poziomie – mówiła w piątek liderka polskiej reprezentacji.

Pozostałym reprezentantom Polski w piątek poszło średnio. Na dystansie 500 metrów Patrycja Maliszewska nie przebiła się do ćwierćfinału i w sobotę rano walczyć będzie w repasażach, a Mazur została zdyskwalifikowana w eliminacjach i odpadła. Z kolei Stormowska i Karolina Miłkowska nie zdołały przebrnąć przez biegi preeliminacyjne. Na tym samym etapie na dystansie 1000 metrów odpadły Patrycja Maliszewska i Mazur, a Stormowska i Miłkowska zakończyły rywalizację na 1500 metrów w ćwierćfinałach.

Z kolei wśród mężczyzn w sobotnich repasażach na 500 metrów wystąpią Karol Nieścier, Mateusz Krzemiński i Szymon Wilczyk. Ten ostatni, podobnie jak Paweł Adamski i Łukasz Kuczyński, rywalizować będzie też w repasażach w trakcie niedzielnej rywalizacji na 500 metrów. Kuczyński i Adamski odpadli za to z rywalizacji na 1500 metrów, tak samo jak Nieścier i Krzemiński na 1000 metrów. Z kolei sztafeta w składzie: Adamski, Krzemiński, Kuczyński i Wilczyk była trzecia w rywalizacji na 5000 metrów w swoim ćwierćfinale i odpadła.

Za miesiąc mistrzostwa świata w Sofii.