Kowalczyk jednak opuści koronny dystans. Nastawia się na sztafetę

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć!

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

Kowalczyk po poprzednim sezonie zakończyła oficjalnie karierę i została trenerką w reprezentacji. Razem z Aleksandrem Wierietielnym opiekuje się grupą bardzo młodych zawodniczek. W ostatnich miesiącach wszystkie jej podopieczne zrobiły duże postępy. Największe 17-letnia Monika Skinder - ona wywalczyła pod koniec stycznia wicemistrzostwo świata juniorów w sprincie.

Kowalczyk zadowolona po powrocie. "Dałam radę" To był ważny... czytaj dalej » Udało się awansować do finału

Czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli wiele miesięcy przed mistrzostwami zapowiedziała, że w Seefeld wróci na trasę. Wprawdzie 36-latka w ostatnim czasie startowała w wielu imprezach, ale były to biegi niższej rangi i maratony.

W niedzielę Kowalczyk bardzo udanie zaprezentowała się po przerwie w poważnej rywalizacji. Razem ze Skinder wystartowała w sprincie drużynowym. Głównie dzięki niej udało się awansować do finału. Tam z młodszą o ponad 18 lat koleżanką zajęły dziesiąte miejsce.

Rozmyślała nad startem

Od dawna wiadomo było, że w czwartek utytułowana biegaczka zaprezentuje się w sztafecie 4x5 kilometrów. Nie było za to pewne, czy we wtorek wystartuje na 10 kilometrów techniką klasyczną. W głowie Kowalczyk pojawiała się taka myśl, przez całą karierę była to jej ulubiona konkurencja.

- Wiadomo, że zrobię, co chcę, ale jak trener Wierietielny powie, że wystarczy, to się go posłucham. Patrząc jednak na czasy i miejsce, które w sobotę w skiathlonie osiągała Iza Marcisz, to dochodzę do wniosku, że tamtą rywalizację powinnam skończyć w okolicach dziesiątki. Oczywiście, gdybym wzięła w niej udział. Zastanawiam się, czy walka o 10-15 miejsce na dziesięć kilometrów to jest to, czego chcę - mówiła w rozmowie z Eurosport.pl po niedzielnym występie.

Mniej więcej 24 godziny później podjęła decyzję.

Nie musi ratować dziewczyn z kadry

"Nie biegnę na 10 kilometrów. To był plan na ewentualność ratowania wyników drużyny. Ale dziewczyn nie trzeba ratować. Same sobie dają radę. Jestem gotowa na bieg około dziesiątego miejsca. Miałam już takich pozycji wystarczająco dużo w poprzednich trzech latach. Wystarczy. Cieszę się, że pokazałam, że jestem jeszcze mocna i że ta moc pomoże dziewczynom w sztafecie. Trener Aleksander Wierietielny doskonale mnie rozumie. Wspólnie podjęliśmy taka decyzji" - napisała na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

Wtorkowy bieg na 10 kilometrów w Eurosporcie 1 o godzinie 14.30.