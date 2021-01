Znakomita pogoń Hojnisz-Staręgi. "Po raz pierwszy mamy emocje"

Zobacz, co powiedziała triumfatorka sprintu w Kontiolahti Szwedka Hanna Oeberg. Puchar Świata w biathlonie na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Norwescy biathloniści wygrali zaliczany do Pucharu Świata bieg sztafetowy w Kontiolahti. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Szwecji, trzecie Niemcy. Polska sztafeta ukończyła zawody na przedostatnim 23. miejscu.

Norweżka Tiril Eckhoff wygrała zaliczana do biathlonowego Pucharu Świata bieg pościgowy na 10 km w fińskim Kontiolahti. Druga była jej rodaczka Marte Olsbu Roeiseland, a trzecia liderka PŚ Szwedka Hanna Oeberg.

Niemiecki biathlonista Arnd Peiffer wygrał w Hochfilzen zaliczany do Pucharu Świata bieg masowy na 15 km. Drugi był Szwed Martin Ponsiluoma, trzeci Norweg Tarje Boe.

Puchar Świata w biathlonie w Eurosport Playerze

W sobotę do rywalizacji stanęło 60 zawodniczek, które startowały po kolei na podstawie wyników z piątkowego sprintu na 7,5 km.

Norweskie podium w Oberhofie. Boe mknie po trzecią kolejną Kryształową Kulę Sprint na 10 km w... czytaj dalej » Jako pierwsza na trasę wyruszyła Eckhoff, a 30 sekund za nią Szwedka Hanna Oeberg. 17. Hojnisz-Staręga traciła minutę i 15 sekund. W biegu oglądaliśmy także dwie inne Polki - Kingę Zbylut (numer 41. w sobotę) i Kamilę Żuk (43.).

Panie miały do pokonania 5 rund po 2 km. W tym czasie musiały zaliczyć cztery strzelania - dwa w postawie leżącej i dwa w stojącej.

Pierwsze takie emocje

- Po raz pierwszy w sezonie mamy emocje związane z występem Polki - mówił komentator Eurosportu Tomasz Jaroński, kiedy Hojnisz-Staręga po dwóch wizytach na strzelnicy nie pomyliła się ani razu. W efekcie awansowała na szóste miejsce.

Z przodu tempo dyktowała Eckhoff, utrzymując około 30 sekund przewagi nad resztą stawki.

Polce ręka zadrżała dopiero przy ostatnim strzelaniu. Pomyliła się wtedy po raz pierwszy, choć zdołała utrzymać miejsce w czołówce. W końcówce walczyła nawet o piąte miejsce, ale wyprzedziła ją Francuzka Anais Chevalier-Bouchet.

Oglądaj Wideo: Eurosport Świetny występ Moniki Hojnisz w biathlonowym biegu pościgowym w Oberhofie

Roeiseland wciąż liderką

Do Eckhoff, która do ostatnich metrów walczyła o zwycięstwo ze swoją rodaczką Marte Olsbu Roeiseland, Polka straciła 1.21,4. Roeiseland miała znakomitą końcówkę, ale na finiszu przegrała z Eckhoff, dla której był to piąty triumf w sezonie.

Na pocieszenie Roeiseland utrzymała prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Pozostałe Biało-Czerwone słabo wypadły na strzelnicy. Żuk z czterema pudłami została sklasyfikowana na 42. pozycji, a Zbylut aż osiem razy nie trafiła do celu i była 54.

Kolejna runda PŚ odbędzie się w również w tym niemieckim ośrodku w dniach 13-17 stycznia.

Oglądaj Wideo: Eurosport Najciekawsze momenty biathlonowego biegu pościgowego kobiet w Oberhofie

Wyniki biegu na dochodzenie:

1. Tiril Eckhoff (Norwegia) 32.20,9 (2 karne rundy)

2. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) strata 0,5 s (0)

3. Lisa Theresa Hauser (Austria) 43,0 (1)

4. Swietłana Mironowa (Rosja) 1.11,2 (2)

5. Anais Chevalier-Bouchet (Francja) 1.20,8 (2)

6. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 1.21,4 (1)

...

42. Kamila Żuk (Polska) 4.48,9 (4)

54. Kinga Zbylut (Polska) 7.26,1 (8)



Klasyfikacja generalna PŚ (po 11 z 26 zawodów):

1. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 509 pkt

2. Tiril Eckhoff (Norwegia) 466

3. Hanna Oeberg (Szwecja) 466

4. Elvira Oeberg (Szwecja) 379

5. Dzinara Alimbiekawa (Białoruś) 355

6. Dorothea Wierer (Włochy) 350

...

35. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 95

61. Kamila Żuk (Polska) 23

74. Kinga Zbylut (Polska) 1



Klasyfikacja biegu na dochodzenie (po 4 z 8 zawodów):

1. Tiril Eckhoff (Norwegia) 204 pkt

2. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 204

3. Hanna Oeberg (Szwecja) 179

...

28. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 49

62. Kamila Żuk (Polska) 1