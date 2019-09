Słoweńska klątwa trwa. Polacy ponownie zatrzymani

Powiedzieć, że Słoweńcy są zmorą Polaków w mistrzostwach Europy, to nic nie powiedzieć. Wszystko zaczęło się w 2015 roku. Wówczas będący kapitanem słoweńskiej ekipy Tine Ernaut poprowadził zespół do zwycięstwa. Po zaciętym spotkaniu w ćwierćfinale turnieju rozgrywanego w Bułgarii i Włoszech, nasi czwartkowi rywale wygrali 3:2. Wówczas zajęli drugie miejsce, przegrywając w finale z Francuzami 0:3.

Przed dwoma laty Biało-Czerwoni w ćwierćfinale ulegli aż 0:3. Ta porażka była o tyle bolesna, że Polacy byli gospodarzem turnieju. Wówczas z posadą selekcjonera pożegnał się Włoch Ferdinando De Giorgi. Mecz o półfinał polskiego czempionatu miał być rewanżem za przegraną dwa lata wcześniej.

Posadę trenera Polaków objął wtedy Vital Heynen i odmienił naszą drużynę. Pod wodzą belgijskiego szkoleniowca Biało-Czerwoni stali się potęgą, której obawiają się wszyscy. Polacy zdobyli mistrzostwo świata, a po drodze - w Gdańsku - w końcu pokonali Słowenię. Gospodarze wygrali 3:1, pieczętując awans na igrzyska olimpijskie w Tokio, ale przeciwnicy sprawili sporo kłopotów naszym reprezentantom.

Polacy na tegorocznym turnieju stracili tylko jednego seta w pierwszym spotkaniu przeciwko Estonii, gdy wygrali 3:1. Słoweńcy też rośli z każdym meczem, szczególnie po zwycięstwie z Rosjanami 3:1. W czwartkowy wieczór było widać, że niosą ich kibice zgromadzeni w hali w Lubljanie.

W pierwszym secie zagubiony był Wilfredo Leon, a konsekwentnie grający gospodarze wygrali do 23. Polscy mistrzowie świata zachowali nerwy na wodzy i w drugiej partii zwyciężyli 26:24. Słoweńcom wszystko wychodziło, niesieni dopingiem żywiołowej publiczności wygrali do 22. Decydującego seta siatkarze prowadzeni przez Alberto Giulianiego zwyciężyli do 23 i to oni zagrają o mistrzostwo Starego Kontynentu. Rywalem Słoweńców będzie lepszy z pary Francja - Serbia.