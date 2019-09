Pewność siebie, ale i ostrożność. Kubiak: Niemcy mają zawodników fenomenalnej klasy

11.08 | Polscy siatkarze zapewnili sobie w Gdańsku zwycięstwo w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym i wywalczyli awans do przyszłorocznych igrzysk. Przepustkę do Tokio biało-czerwonym dało wygranie drugiego seta w niedzielnym meczu ze Słoweńcami.

16.09 | Polscy siatkarze wygrali w Rotterdamie z Czechami 3:0 (25:18, 25:12, 25:15) w swoim trzecim meczu grupy D mistrzostw Europy i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. We wtorek biało-czerwoni, którzy mają na koncie komplet zwycięstw, zmierzą się w Amsterdamie z Czarnogórą.

Polscy siatkarze zaserwowali Hiszpanom bezlitosne lanie w 1/8 finału mistrzostw Europy, wygrywając 3:0. Podopieczni Vitala Heynena sprawili, że rywale byli bezradni od początku meczu do samego końca. W poniedziałek na drodze do półfinału w Apeldoorn staną Niemcy.

TERMINARZ, WYNIKI - WSZYSTKO O ME EUROPY SIATKARZY



Polacy idą przez turniej jak burza. W sześciu spotkaniach stracili zaledwie seta - w pierwszym meczu grupowym. Pięć kolejnych zakończyło się ich zwycięstwem 3:0, z czego w 16 partiach rywale nie byli w stanie przekroczyć granicy 20 punktów. Tak było m.in. w każdej odsłonie sobotniego pojedynku 1/8 finału z Hiszpanami.

Kapitan docenił Leona

- Każdy mecz w tej imprezie to dla nas poważny sprawdzian. Wierzcie mi, to, że te mecze tak wyglądają, to jest tylko nasza zasługa i naszej dobrej gry. Spotkanie z Hiszpanami było ewidentnie meczem Wilfredo Leona. Wszystko czego się dotknął, zamieniał w złoto. Zagrał fenomenalne spotkanie - zagrywką punktował niemiłosiernie, w ataku się nie mylił. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy grać tak samo dobrze jak on w sobotni wieczór - zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami Kubiak.



Jego zagrywki zniszczyły Hiszpanów. "Nie jest to jeszcze moja najwyższa forma" Imponował dużą... czytaj dalej » Przyznał, że w pierwszym secie pojedynku z ekipą z Półwyspu Iberyjskiego mistrzowie świata mieli trudności ze skończeniem akcji. W tej odsłonie rywale pięć razy zatrzymali ich blokiem.



- Na początku mieliśmy trochę problemów. Nowa hala, inaczej ustawione trybuny, inaczej wyglądała sprawa oświetlenia podczas piątkowego treningu, a inaczej w dniu meczu. Te rzeczy mają wpływ. Ale najważniejsze, że potrafiliśmy opanować emocje. Jeśli chodzi o te pięć bloków, to myślę, że wpływ miała osoba trenera Hiszpanów, który w Olympiakosie Pireus pracował z Fabianem Drzyzgą i zna go dobrze. Nasz rozgrywający też zaczął niekonwencjonalnie, bo dużo grał środkiem. Mnóstwo rzeczy mogło się złożyć na słabszy początek. Najważniejsze, że wygraliśmy 3:0 - podsumował przyjmujący Biało-Czerwonych.

Kapitalna atmosfera

Halę Omnisport w Apeldoorn w sobotni wieczór wypełnili niemal w całości wyłącznie polscy kibice. Stworzona przez nich atmosfera zrobiła wrażenie na wszystkich. Swoich sympatyków chwalili także po raz kolejny podopieczni Vitala Heynena.



- To jest niesamowite, sześć tysięcy ludzi na trybunach. Jak staliśmy na boisku i rozmawialiśmy między sobą, to nie było nic słychać. Musieliśmy podchodzić do kolegi na centymetry i krzyczeć mu do ucha, by się skomunikować, bo w odległości dwóch metrów czy metra nie było nic słychać. Cieszymy się bardzo. Nikt inny na świecie w męskiej siatkówce nie ma takich kibiców jak my. Miejmy nadzieję, że w poniedziałek będzie tak samo - podkreślił Kubiak.

"Potrafią grać w siatkówkę"