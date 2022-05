Bohater ZAKSY przyznaje: wszystko mi wychodziło

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wygrali Ligę Mistrzów i w niedzielę - z pucharem w rękach - wrócili do Polski. W tym sezonie wygrywali niemal wszystko, co mogli. Zwycięstwem w Lidze Mistrzów przeszli do historii.

ZAKSA wygrała Ligę Mistrzów po raz drugi z rzędu Grupa Azoty ZAKSA... czytaj dalej » Mistrz Polski rozegrał koncertowe spotkanie w Lublanie, wygrał 3:0 (25:22, 25:20, 30:32) i obronił trofeum, które zdobył też w 2021 roku.

Semeniuk, który został wybrany MVP meczu, grał jak w transie. Zaprezentował duży repertuar zagrań, to po jego uderzeniach kibice mistrzów Polski najczęściej cieszyli się w wielkim finale w Lublanie. W całym spotkaniu zgromadził aż 27 punktów. I to on zdobył ostatni punkt w tym sezonie Ligi Mistrzów, wykorzystując siódmą piłkę meczową.

Pożegnalny mecz?

- Nie tylko ja byłem na boisku. Cała drużyna rozegrała świetne spotkanie. Nie było ono łatwe. Jednak oczekiwaliśmy, że będziemy musieli tutaj się napocić. Atmosfera w hali była taka, że gdyby mecz potrwał trochę dłużej, to chyba byśmy prosili o drugi zestaw koszulek. Tak naprawdę były już całe mokre - powiedział w pomeczowym wywiadzie.

Przyznał, że on i koledzy z drużyny byli bardzo dobrze przygotowani taktycznie do meczu.

- Rywal gra trochę nietypową siatkówkę, bez nominalnego atakującego. Trzeba było więc być przygotowany na każdy wariant ataku w jego wykonaniu. Po prostu dziś dobrze zagraliśmy, a teraz świętujmy - ocenił.

Nie chciał jeszcze przyznać oficjalnie, że był to jego ostatni mecz z zespole z Kędzierzyna-Koźla. Jednak stojący obok kolega z drużyny Łukasz Kaczmarek dodał: - Będzie nam go brakować.