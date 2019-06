Dwie twarze Zielińskiego: w kadrze zawodzi, w klubie ma rządzić. "Pytali o najmocniejszych"

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski wygrała w wyjazdowym meczu eliminacyjnym do Euro 2020 z Macedonią Północną 1:0. Zespół Jerzego Brzęczka zagrał przeciętnie, ale kuriozalny gol strzelony przez Krzysztofa Piątka zapewnił kolejne trzy punkty.

Jednak ostatni sezon w klubie również nie był w wykonaniu Polaka zachwycający – w 49 meczach strzelił 7 goli i miał zaledwie dwie asysty. Raz na jakiś czas błysnął, ale generalnie nie był wiodącą postacią neapolitańczyków. To dość mało, jak na zawodnika, którego wartość szacowana jest na minimum 40 milionów euro.

Chce go Inter

Dobre występy Zielińskiego w koszulce z orłem na piersi można policzyć na palcach jednej ręki. Jednak ostatni sezon w klubie również nie był w wykonaniu Polaka zachwycający – w 49 meczach strzelił 7 goli i miał zaledwie dwie asysty. Raz na jakiś czas błysnął, ale generalnie nie był wiodącą postacią neapolitańczyków. To dość mało, jak na zawodnika, którego wartość szacowana jest na minimum 40 milionów euro.

Jednak właściciel i zarazem prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis ani myśli sprzedawać Polaka. Jak wyznał kontrowersyjny 70-latek w rozmowie z "Corriere dello Sport", zainteresowany sprowadzeniem pomocnika jest Inter Mediolan.

- Mój sztab przekazał mi, że Inter chce rozmontować mój zespół i pytał o naszych najmocniejszych zawodników, ale nie mam zamiaru ich sprzedawać, a zwłaszcza Piotra Zielińskiego i Lorenzo Insigne – powiedział.

- Nie jesteśmy supermarketem. Nasi piłkarze nie są na sprzedaż, jeśli nie znajdziemy kogoś, kto uczyni zespół jeszcze silniejszym. Tak wiele klubów pyta o naszych zawodników, ale podkreślam, że oni nie są na sprzedaż – dodał.

Jeden z trzech

Słowa De Laurentiisa są potwierdzeniem tego, co kilka tygodni temu miał mu przekazać szkoleniowiec Napoli Carlo Ancelotti. Włoch wskazał Kalidou Koulibaly'ego, Insigne i właśnie Zielińskiego, jako piłkarzy, na których trzeba budować zespół na przyszły sezon – informował dziennik "Corriere del Mezzogiorno".

Co więcej, Zieliński wkrótce ma podpisać nowy kontrakt, o ile już tego nie zrobił. Zdaniem "Il Mattino" Polak przedłuży umowę o dwa lata, do czerwca 2023 roku, a jego zarobki wzrosną za 1,5 do 2,2 mln euro za sezon plus bonusy.