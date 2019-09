Pokonali nowotwory, żegnają przyjaciela z boiska. "Prawdziwy wojownik"

Boiskowy zabijaka z wyrokiem śmierci. Nie rusza się i nie mówi Kiedyś z... czytaj dalej » Ricksen cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne. To choroba układu nerwowego. Piłkarz z czasem przestał się samodzielnie poruszać, bez specjalnego komputera nie był w stanie się porozumiewać.

O dramatycznej diagnozie dowiedział się w 2013 roku i od tego czasu przebywał w hospicjum św. Andrzeja w Airdrie. Z kibicami oraz przyjaciółmi pożegnał się już w czerwcu, kiedy zaprosił na - jak sam to nazwał - "ostatni wieczór".

"Przyjaciel, idol, zawsze wojownik"

Śmierć legendy Glasgow Rangers poruszyła piłkarzy, z którymi przez lata dzielił szatnię, ale też rywalizował, m.in. Stiliana Petrowa i Johna Hartsona, którzy związani byli z Celtikiem.

Bułgar i Walijczyk doskonale wiedzą, jak trudną walkę stoczył Ricksen, bo sami w przeszłości pokonali poważne choroby. Pierwszy wygrał z białaczką, drugi - z nowotworem, który najpierw zaatakował jądro, a później także mózg i płuca.

"Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Prawdziwy wojownik na i poza boiskiem. Moje myśli są z twoją rodziną i przyjaciółmi" - napisał Petrow, publikując zdjęcie z jednego z meczów Rangersów z Celtikiem".



Rest in Peace my friend true fighter on and off the pitch. My thoughts are with your family & friends #MNDpic.twitter.com/U8ojpjO2Cy — Stiliyan Petrov (@StanPetrov19) September 18, 2019





"Smutna informacja o śmierci Fernando Ricksena. Walczył do końca... Moje myśli myśli są z twoją rodziną i przyjaciółmi. Spoczywaj w pokoju, Fernando" - dodał z kolei Hartson.



Sorry to hear Fernando Ricksen has passed away.. fought till the end.. my thoughts are with his immediate family and friends.. RIP Fernando — John Hartson (@JohnHartson10) September 18, 2019

"Mój przyjaciel, najlepszy przyjaciel"

Emocjonalny wpis zamieścił w mediach społecznościowych również Nacho Novo, inna z legend Glasgow Rangers, a w późniejszym czasie piłkarz m.in. Legii Warszawa. "Smutna wiadomość. Mój przyjaciel, najlepszy przyjaciel, idol, zawsze wojownik. Kocham cię, przyjacielu. Do zobaczenia" - napisał Hiszpan.



Sad news my friend my best friend a role model always a fighter love u to bits mate rip I will see u soon brother https://t.co/jTCcRu10Ao — Nacho Novo (@nnovo1010) September 18, 2019





Kondolencje rodzinie przekazano na profilu The Gers, ale o Ricksenie pamiętano również w Celticu czy Arsenalu.



Condolences to family and friends of Fernando Ricksen. https://t.co/ij5sGOeOV1 — Celtic Football Club (@CelticFC) September 18, 2019





W trakcie kariery piłkarskiej Ricksen zapracował na miano legendy Rangers. Przez sześć lat (2000-2006) wywalczył z The Gers po dwa mistrzostwa i krajowe puchary. Reprezentował też barwy takich klubów jak AZ Alkmaar czy Zenit Sankt Petersburg, gdzie w 2008 roku zakończył karierę.

W reprezentacji Holandii zagrał 12 razy.