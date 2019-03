Trener Napoli chwali Milika: załatwił sprawę

W rewanżowym meczu 1/8 finału Napoli przegrało na wyjeździe z Salzburgiem 1:3. Awansowali Włosi, co zawdzięczają wygranej 3:0 u siebie i urodziwej bramce Milika w czwartek.

Efektowny gol Milika uratował Napoli. Porażka w Salzburgu bez konsekwencji Napoli awansowało... czytaj dalej » Polski napastnik trafił do siatki w 18. minucie, otwierając wynik spotkania efektownymi nożycami. Napoli w tej chwili prowadziło w dwumeczu 4:0 i miało bonus w postaci bramki na wyjeździe. Odpadłoby tylko w przypadku porażki 1:5 lub wyższej.

Waga gola Milika

- Założenie było takie, żeby od samego początku nie dać zepchnąć się do defensywy, więc o tyle nam się udało - odetchnął z ulgą trener neapolitańczyków Carlo Ancelotti w rozmowie ze Sky Sport Italia, podkreślając wagę gola reprezentanta Polski. - Gol Milika załatwił sprawę - podkreślił włoski szkoleniowiec.

- Początkowo prezentowaliśmy się dobrze, ale potem mieliśmy problemy. Myślę, że 3:0 w pierwszym meczu trochę nas rozluźniło - dodał.

Milik zdobył jedną z bramek przed tygodniem, w czwartek trafił więc do siatki w Lidze Europy w drugim meczu z rzędu, co w europejskich pucharach przytrafiło mu się po raz pierwszy od września 2016 roku.



Milik has scored in successive European games for the first time since September 2016.#UEL@sscnapolipic.twitter.com/E89efHw3Vk — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 March 2019





Wszystkie siły na Ligę Europy?

W Serie A Napoli jest drugie ze stratą 18 punktów do Juventusu. Nie znaczy to, jednak że drużyna z Neapolu odpuści ligę i rzuci wszystkie siły na Ligę Europy.

- Musimy być czujni do końca, bo w Serie A nie jesteśmy w komfortowej sytuacji. Skoro nie możemy mieć pierwszego miejsca, przynajmniej utrzymajmy to drugie - powiedział Ancelotti.

Wyniki 1/8 finału Ligi Europy:

Dynamo Kijów - Chelsea 0:5, (pierwszy mecz 0:3)

Slavia Praga - Sevilla 4:3 (2:2, 1:1)

FC Salzburg - Napoli 3:1, (0:3)

FK Krasnodar - Valencia 1:1, (1:2)

Inter Mediolan - Eintracht Frankfurt 0:1, (0:0)

Benfica Lizbona - Dinamo Zagrzeb 3:0 - po dogrywce, (0:1)

Arsenal - Rennes 3:0, (1:3)

Villarreal - Zenit Sankt Petersburg 2:0, (3:1)