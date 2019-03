Niemcy wiedzą, kto zawiódł najbardziej. "Neuer zawalił! Bayern wypadł!"

Szczyt zachwytów nad grą Neuera nastąpił w 2014 roku. Niemcy zdobywali mistrzostwo świata, a ich bramkarz imponował formą i stylem. Eksperci wskazywali, że poza typowymi zadaniami na swojej pozycji realizuje też inne - jest niczym ostatni obrońca. Neuer rzeczywiście podczas meczów brazylijskiego mundialu popisywał się grą nogami i wyczuciem momentu przy wychodzeniu z bramki.

Tym razem tego nie było

Bayern za słaby na Liverpool. Liga Mistrzów bez Lewandowskiego Bayern Monachium... czytaj dalej » W środowy wieczór w Lidze Mistrzów Neuer się jednak przeliczył. W 26-minucie doświadczony 32-latek wybiegł na krawędź pola karnego do dalekiego podania Virgila van Dijka w kierunku Sadio Mane. Bramkarz monachijskiego zespołu zdecydował się na taki ruch, choć jego kolega, Brazylijczyk Rafinha, starał się uniemożliwić kontynuowanie akcji rywalowi.

Mane wykorzystał ten błąd bezlitośnie i oszukał Neuera prostym zwodem, by sfinalizować okazję technicznym strzałem do pustej bramki. Bayern przegrał co prawda całe spotkanie 1:3, ale mogła to być kluczowa sytuacja, która dała Liverpoolowi więcej pewności siebie. Goście objęli po tym błędzie prowadzenie 1:0. Dziennik "Bild" w relacji na żywo przekonywał, że Neur zachował się źle ze względu na "przemotywowanie".

Po spotkaniu niemiecka gazeta napisała wprost w tytule, że "Neuer zawalił! Bayern wypadł!".

Błąd na jubileusz

Dla Neuera był to setny mecz w Champions League. Przed nim tylko trzech niemieckich piłkarzy osiągnęło taką liczbę spotkań w tych prestiżowych rozgrywkach. Wszyscy byli zawodnikami Bayernu. Chodzi o Philippa Lahma (112), Thomasa Muellera (105) i znakomitego przed laty bramkarza Olivera Kahna (103).



100 - Manuel Neuer (@FCBayern) ist der 4. deutsche Spieler nach Philipp Lahm (112), Thomas Müller (105) und Oliver Kahn (103), der 100-mal in der @ChampionsLeague zum Einsatz kommt. Hunderterklub. #UCL#FCBLIV#FCBLFCpic.twitter.com/Q9taNYcQkV — OptaFranz (@OptaFranz) 13 marca 2019





Co ciekawe ta faza rozgrywek nie należy do szczególnie szczęśliwych dla Neuera. Jak policzył serwis statystyczny Whoscored.com, golkiper Bayernu popełnił od 2010 roku aż sześć błędów w fazie pucharowej Champions League, które bezpośrednio przyczyniły się do utraty bramki. Co więcej, pięć z nich zdarzyło się w konfrontacji z angielskimi drużynami.



Manuel Neuer: Has committed six errors directly leading to an opposition goal in the Champions League knockout stage since August 2010. Five of them have come against teams from England



Full player statistics -- https://t.co/u3SijH6G8spic.twitter.com/2TNlKZLI1D — WhoScored.com (@WhoScored) 13 marca 2019

Jak pech to pech

W poprzednim sezonie Bayern odpadł w półfinale Ligi Mistrzów. Lepszy okazał się wówczas Real Madryt. Neuer nie wystąpił w rewanżu na Santiago Bernabeu. W stolicy Hiszpanii zastępował go Sven Ulreich. Rezerwowy bramkarz monachijczyków popełnił wtedy błąd przy bramce Karima Benzemy. Również źle ocenił moment wyjścia do piłki, Francuz go ubiegł i strzelił gola. Bawarczycy zremisowali 2:2 i odpadli z rozgrywek.

Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów w piątek o godzinie 12. Transmisja w Eurosporcie 1.

Drużyny z awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów: Ajax Amsterdam, Tottenham, Manchester United, FC Porto, Juventus, Manchester City, Liverpool, Barcelona. .

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału LM (gwiazdka oznacza awans):



środa, 13 marca

*FC Barcelona - Olympique Lyon 5:1 (2:0); pierwszy mecz - 0:0

Bayern Monachium - *Liverpool 1:3 (1:1); 0:0



wtorek, 12 marca

*Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen 7:0 (3:0); 3:2

*Juventus Turyn - Atletico Madryt 3:0 (1:0); 0:2



środa, 16 marca

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:3 (1:2); 2:0

*FC Porto - AS Roma 3:1 po dogr. (1:1, 2:1); 1:2



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1



15 marca - losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych

9/10 i 16/17 kwietnia - ćwierćfinały

30 kwietnia/1 maja i 7/8 maja - półfinały

1 czerwca - finał w Madrycie