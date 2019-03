Pięć miesięcy pogoni Bayernu. Borussia ma czego żałować

Sobota to w Monachium prawdziwe piłkarskie święto. Mistrzowie Niemiec, m.in. po golach "Lewego", w pył roznieśli Wilki z Wolfsburga i wrócili tam, gdzie w ostatnich latach byli niemal nieprzerwanie - na fotel lidera niemieckiej ekstraklasy.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski strzelił Wolfsburgowi dwa gole

Obecny sezon dla bawarskich kibiców to prawdziwy rollercoaster. Zaczęło się świetnie, od czterech wygranych meczów i kompletu 12 punktów. Była wczesna jesień, ale wydawało się, że Bayern znów odjedzie rywalom, że siódme mistrzostwo z rzędu zdobędzie w cuglach.

Nawet dziewięć punktów

I zaczęły się schody.

Bayern rozgromił w Bundeslidze. Lewandowski królem polowania Bayern Monachium... czytaj dalej » Sygnałem alarmowym był remis ze słabiutkim Augsburgiem. Tego w Monachium nie odczytano, Bayern dostał lanie najpierw od Herthy, a chwilę później od Borussii Moenchengladbach.

W Bawarii podniesiono lament, media zwalniały trenera Niko Kovaca, tymczasem po cichu, gdzieś w cieniu problemów hegemona regularnie punktowała Borussia Dortmund.

BVB wskoczyła na pierwsze miejsce po szóstej kolejce, dokładnie 29 września 2018 roku i była na szczycie przez 161 dni, aż do soboty. Drużyna Łukasza Piszczka, co prawda swój mecz ze Stuttgartem wygrała 3:1, ale Bayern przy równej liczbie punktów ma lepszy bilans bramkowy.

Ogółem na krajowym podwórku Lewandowski i spółka męczyli się przez całą jesień. Po zawstydzającym (3:1 do 77. minuty) remisie na własnym boisku z Fortuną Duesseldorf strata do dortmundczyków urosła do dziewięciu punktów. To była przepaść. I w tabeli, i w formie obu zespołów, bo BVB grała w tamtym okresie jak natchniona. Detronizacja Bayernu wydawała się naprawdę realna.

- To dla nas lekcja. To, co się stało, jest nie do zaakceptowania - grzmiał po kompromitacji z beniaminkiem prezes monachijczyków Uli Hoeness.

Tę lekcję Bayern odrobił, choć nie od razu. Mistrzowie wygrali siedem meczów z rzędu i mimo że strata początkowo nie chciała nawet drgnąć, drużyna Kovaca uwierzyła w siebie.

Kosztowna zaliczka

Borussia w dobrej kondycji dotrwała do przerwy zimowej. Po niej wygrała dwa pierwsze mecze i zaczęła mylić się na potęgę. W sześciu ostatnich meczach ze zwycięstwa cieszyła się tylko dwa razy. Rolę się odwróciły, bo tym razem to będący za jej plecami Bayern odrabiał straty. Punktami zrównał się już tydzień temu, ale BVB miała lepszy bilans bramek. Teraz Bayern sobie postrzelał i jest nowym liderem.

Źródło: eurosport.pl Bayern gonił ponad pięć miesięcy

Wyniki 25. kolejka Bundesligi:

Werder - Schalke 4:2

Bayern - Wolfsburg 6:0

Borussia Dortmund - Stuttgart 3:1

Freiburg - Hertha 2:1

Lipsk - Augsburg 0:0

Mainz - Moenchengladbach

Hoffenheim - Nuernberg - niedziela

Hannover - Leverkusen - niedziela

Fortuna - Eintracht - poniedziałek