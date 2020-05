Surfer nie przeżył ataku rekina

20.06.19 | Sceny rodem z filmu "Szczęki" Stevena Spielberga rozegrały się u wybrzeży New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Do łodzi uczestników zawodów w wędkarstwie sportowym podpłynął pięciometrowy żarłacz biały. Tym razem drapieżnik nie zaatakował człowieka. Zadowolił się workiem z przynętą.

26-latek zaatakowany został 90 metrów od brzegu, najprawdopodobniej przez żarłacza białego. Zdarzenie nieopodal miejscowości Santa Cruz miało miejsce około godziny 13.30 lokalnego czasu. Plaża była wówczas niemal pusta. W związku z pandemią COVID-19 jest ona bowiem zamykana w godzinach 11-17, a pozwolenie na korzystanie z niej mają wówczas wyłącznie osoby uprawiające sporty wodne.

Źródło: Getty Images Manresa State Beach - Ben Kelly zginął tu po ataku rekina

Rannego surfera z wody wyciągnęli dwaj koledzy. Służbom medycznym nie udało się go uratować. Po tragicznym zdarzeniu przy wejściach na plażę pojawiły się tabliczki ostrzegające przed rekinami.

"Potrafią atakować przy brzegu"

- Ataki rekinów są rzadkością, ale rzadkością nie można nazwać faktu, że dochodzi do nich niedaleko brzegu – zauważył Simon R. Thorrold, naukowiec wydziału biologii Oceanograficznego Instytutu Woods Hole w Falmouth. – Żarłacze białe są wystarczająco duże i mają na tyle ostre zęby, że są w stanie spowodować poważne obrażenia nawet przy próbie ataku bez wyraźnej prowokacji – dodał.

Kelly był pasjonatem surfingu i znanym producentem desek. Jego żona, Katie, też jest wielką miłośniczką tego sportu.

Surferzy muszą być ostrożni

W 2019 roku na całym świecie doszło do 104 ataków rekinów na ludzi, w tym 64 niesprowokowanych. Roczna średnia z lat 2014-2018 wynosi 82 niesprowokowane ataki.

Surferzy są na nie jednak szczególnie narażeni. Ich deski na powierzchni wody przypominają rekinom foki.

- Foki są dla nich naturalnym pożywieniem. To nie jest tak, że gdy rekin dociera do surfera, od razu zdaje sobie sprawę, że to nie foka. Nim odstąpi od zjedzenia swojej ofiary, może wyrządzić człowiekowi wystarczająco dużo szkód, by zakończyło się to tragedią – podkreślił Thorrold.

To pierwszy śmiertelny przypadek ataku rekina w Kalifornii od 2004 roku.