Nie żyje czterokrotny mistrz olimpijski w pływaniu

W barwach Niemieckiej Republiki Demokratycznej zwyciężał na igrzyskach w Meksyku w 1968 roku oraz w Monachium cztery lata później, za każdym razem na 100 m i 200 m stylem grzbietowym. Łącznie wywalczył osiem medali olimpijskich, a ostatni w Montrealu w 1976 roku na 100 m stylem grzbietowym.

Artysta pływania

Matthes był także wielokrotnym mistrzem świata i Europy na koronnych dystansach, raz sięgnął także po złoto ME w sztafecie 4x100 m zmiennym. Seryjnie bił rekordy globu i kontynentu.

Od kwietnia 1967 do sierpnia 1974 roku był niepokonany w rywalizacji stylem grzbietowym. Dziennikarze mówili o nim "Mozart" lub "Rolls-Royce" pływania.



Passages: Roland Matthes, The Rolls Royce Of Backstroke, Mourned By World Swimming - https://t.co/sNGfhseqVJpic.twitter.com/YDiLr0kbZx — Swimming World (@SwimmingWorld) December 22, 2019



Jego żoną była inna znana niemiecka pływaczka Kornelia Ender, czterokrotna mistrzyni igrzysk w Montrealu.