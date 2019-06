Doznała pęknięcia czaszki, walczyła z bólem. Informacje o stanie dwulatki trafionej piłką

Do zdarzenia doszło 29 maja w Houston. Pałkarz drużyny Chicago Cubs - Albert Almora Jr. w meczu z miejscowymi Astros odbił tak niefortunnie piłkę, że ta - z prędkością 140 km/h - trafiła w dziewczynkę.

Dwulatka siedziała na skraju siatki ochronnej, a na reakcję miała ponoć ledwie półtorej sekundy. Poszkodowana zaczęła przeraźliwie krzyczeć i zabrana z trybun przez ojca od razu trafiła do szpitala. Na stadionie zapadła cisza, a Almora Jr. długo nie potrafił się pozbierać.

Źródło: Getty Images Almora był załamany

Walka z bólem

Adwokat rodziny Steve Polotko zdradził, że dziewczynka cierpiała w szpitalu z powodu ogromnego bólu i w tym celu musiała przyjmować duże dawki leków.

Obrażenia były poważne. W wyniku uderzenia doznała pęknięcia czaszki, stłuczenia i obrzęku mózgu, na którym pojawił się krwiak podtwardówkowy.

Choć obecnie przebywa w domu, wciąż dochodzi do siebie po wydarzeniu sprzed niemal miesiąca. Kolejnym badaniom ma być poddana w lipcu.

"Modlimy się"

Wciąż nieznane jest imię i nazwisko dziewczynki. Houston Astros uszanowali prośbę rodziny o zachowanie prywatności. "Nasze myśli wciąż są z nią. Nieprzerwanie też modlimy się za dziewczynkę i jej rodzinę" – napisano w oświadczeniu ekipy z Teksasu.



JUST IN: Attorney: 2-year-old girl hit during Astros-Cubs game suffered skull fracture, seizure https://t.co/uEdZdk7P3hpic.twitter.com/iPd9LZAcTS — Travis Maurer (@TravisMFOX5) 27 June 2019





MLB reaguje

W ubiegłym roku władze Major League Baseball ogłosiły, że na wszystkich 30 arenach rozszerzono siatki ochronne w celu zwiększenia bezpieczeństwa kibiców. Niektóre ekipy, jak Chicago White Sox i Los Angeles Dodgers zdążyły już jednak poinformować o instalacji dodatkowych siatek.