Sport w rękach mistrzyni szermierki

14.05 | We wtorek w Montrealu przedstawiciele rządów w Radzie Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) wybrali Witolda Bańkę na prezydenta tej organizacji. Oficjalnie zostanie zatwierdzony w listopadzie, a jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku.

Ministerstwo Sportu było jedynym resortem, który podczas powoływania nowego rządu Morawieckiego - 15 listopada - nie został obsadzony. Witold Bańka, który był ministrem sportu w poprzednim gabinecie Morawieckiego, został szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Formalnie na urząd został powołany premier.

Prezydent: doskonale spełni pokładane nadzieje

We wtorek Morawiecki poinformował, że kandydatką na ministra sportu jest Dmowska-Andrzejuk.

- Cieszę się, że na to stanowisko pan premier wybrał osobę tak doskonale nadającą się do pełnienia tej ważnej funkcji - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim



Podkreślił, że minister Dmowska-Andrzejuk jest przede wszystkim wspaniałym polskim sportowcem.



- Jest to, śmiało można powiedzieć, wielka kariera sportowa, a w związku z tym także i znajomość sportu światowego, polskiego, ale przede wszystkim sportu profesjonalnego, właściwie od podszewki - stwierdził prezydent.



I dodał: - Nie mam w związku z tym żadnych wątpliwości, że jeżeli chodzi o znajomość materii, którą pani minister ma się zajmować i o dobre prowadzenie spraw polskiego sportu udało się znaleźć (...) ministra sportu, który z całą pewnością doskonale spełni pokładane nadzieje.

Bogata kariera

37-letnia Dmowska-Andrzejuk to była szpadzistka, do tego bardzo utytułowana. W 2005 roku wywalczyła złoto mistrzostw świata w Lipsku. Cztery lata później z koleżankami w tureckiej Antalyi została wicemistrzynią globu w drużynie. Na podium mistrzostw Europy w tej konkurencji stała trzykrotnie - na najwyższym stopniu ponownie w Lipsku w 2010, a drugie miejsce zajmowała w 2005 i 2009 roku.



W roku 2011 odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi.